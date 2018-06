Mexiko: Melania Trump kritisiert Trennung von Einwanderungsfamilien

Die First Lady der USA ließ über ihre Sprecherin mitteilen, sie hoffe, die Praktik, Familien zu trennen, habe bald ein Ende.

An der Grenze zwischen USA und Mexiko werden Kinder von ihren Eltern getrennt. Nun hat sich die Frau von Präsident Trump eingeschaltet.

Berlin. Melania Trump, die Ehefrau des US-Präsidenten, äußert sich eher selten zu Themen der politischen Agenda ihres Mannes. Doch nun hat sie über die Trennungen von Migranten-Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gesprochen – ein Statement, das man als Kritik an der Politik von Donald Trumps „Null Toleranz“-Politik ansehen kann.

Wie CNN berichtete, ließ Melania Trump über ihre Sprecherin mitteilen, die Präsidentengattin „hasse es, Kinder von ihren Familien getrennt zu sehen und hofft, dass sich die beiden Lager (im Kongress) bald einigen“. „Sie hofft, dass beide Seiten für eine erfolgreiche Einwanderungsreform zusammen kommen können“, sagte ihre Sprecherin Stephanie Grisham dem Sender.

Separiert und in Gewahrsam Die US-Regierung hat Aufnahmen aus einem Internierungslager für Kinder aus Mexiko und Zentralamerika veröffentlicht. Viele der dort lebenden rund 1.500 Jungen wurden gewaltsam von ihren Eltern getrennt. Separiert und in Gewahrsam

Schutzbedürftige werden zu Kriminellen

Melania Trump will sich im Rahmen ihrer First-Lady-Tätigkeit besonders für Kinder einsetzen und hat dafür eine Plattform namens „Be Best“ gegründet.

Die Einwanderungspolitik von Donald Trump und seinem Justizminister Jeff Sessions sieht vor, jeden Menschen, der von Mexiko kommend die Grenze übertritt – egal, ob er anschließend einen Asylantrag stellt oder nicht – als Kriminellen zu behandeln und an die Bundespolizeibehörde zu übergeben. Kinder, manche erst drei Jahre alt, werden oftmals von ihren Eltern getrennt und in Auffanglager gebracht. Reporter beschrieben die Zustände dort als „Käfig-artig“ und wie in Gefängnissen.

Die UN forderte Trump dazu auf, die Praktik sofort zu unterlassen und auch viele republikanische Parteigenossen Trumps distanzieren sich von Trumps Vorgehen in der Migrationspolitik. (aba)