Horst Seehofer im Asylstreit über Angela Merkel laut Bericht: „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten“

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Berlin. Im Asylstreit scheint Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) laut „Welt am Sonntag“ zu einem Bruch der Koalition bereit. Am Donnerstagmorgen soll der CSU-Chef dem Blatt zufolge in einer kleinen Runde aus CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und den Regierungsmitgliedern der CSU über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesagt haben: „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten.“

Die Zeitung beruft sich auf Teilnehmer dieser kleinen Runde. Seehofer soll das zwei Mal gesagt haben – in der darauffolgenden getrennten Fraktionssitzung der CSU habe er es jedoch nicht wiederholt. Vorausgegangen war am Mittwochabend ein Gespräch zwischen Merkel, Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Kanzleramt. Dreieinhalb Stunden sollen die drei über die von Seehofer geforderte Zurückweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen diskutiert haben. Söder soll dieses Gespräch laut dem „WamS“-Bericht kurz vor Mitternacht mit den Worten „Das bringt nichts“ abgebrochen haben.

Angela Merkel will eine europaweite Lösung

Über die Grenzpolitik ist ein heftiger unionsinterner Streit entbrannt. Seehofer hat damit gedroht, im Alleingang Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der Grenze zurückzuweisen. Merkel will eine europaweiter Lösung , Seehofer will aber nicht warten und bereits an diesem Montag mit dem CSU-Vorstand über das Thema beraten.

Im Kontrast zu den Worten, mit denen Horst Seehofer in der „Welt am Sonntag“ zitiert wird, steht ein Interview, das der Bundesinnenminister der „Bild am Sonntag“ gegeben hat: „Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen. Wir wollen endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen“, sagte er dem Blatt.

Auch der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, bekräftigte die von der CDU-Spitze abgelehnte Forderung Seehofers, solche Migranten an der Grenze zurückzuweisen, die schon andernorts in der EU als Asylbewerber registriert sind. „Dabei können wir nicht nur weiter auf eine europäische Lösung warten, sondern müssen wieder bestehendes europäisches und deutsches Recht anwenden. Dazu gehören auch Zurückweisungen an der deutschen Grenze“, sagte er dem Blatt.

Richter hält Zurückweisungen an der deutschen Grenze für möglich

Die „Neuordnung des Asylsystems“ macht Dobrindt demnach zur „Frage der Identität“ der Unionsparteien. „Wir müssen zeigen: Wir setzen nicht nur Recht, sondern wir sind auch bereit, es durchzusetzen.“ Systemfehler müssten abgestellt werden, um denen Schutz zu bieten, die ihn wirklich brauchen. „Und die abzuweisen und zurückzuführen, die keinen Anspruch auf Hilfe haben.“

Der Vorsitzende des Bunds Deutscher Verwaltungsrichter, Robert Seegmüller, hält Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze für rechtlich möglich. Er sagte der „BamS“, die Prüfung der Zuständigkeit für das jeweilige Asylverfahrens sei „in dem Land durchzuführen, aus dem der Asylbewerber gerade ausreisen möchte und nicht in dem Land, in das er einreisen möchte“. Folge man dieser Ansicht, die er persönlich überzeugend finde, „steht Europarecht einer Zurückweisung an der Grenze nicht entgegen“. (epd,dpa)