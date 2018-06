Kim Jong-un trifft Donald Trump: Showdown der Unberechenbaren

Am Dienstag will sich der nordkoreanische Machthaber mit US-Präsident Trump in Singapur treffen.

Kim zu Gipfel mit Trump in Singapur eingetroffen Am Dienstag will sich der nordkoreanische Machthaber mit US-Präsident Trump in Singapur treffen.

Singapur. Großes Spektakel auf dem Internationalen Flughafen von Singapur: Gegen Mittag Ortszeit drängen mehrere Dutzend Schaulustige auf die große Aussichtsplattform des Terminals. Sie haben eine IL 62 landen sehen, eine Maschine russischer Bauart, wie sie hier nur sehr selten zu sehen ist. Am Heck prangt das Zeichen von Air Koryo – der nordkoreanischen Fluggesellschaft.

Doch die Schaulustigen werden enttäuscht. Von Bord geht nicht Kim Jong-un. Stattdessen werden Kisten abgeladen, offenbar Lebensmittel und andere Dinge, die der nordkoreanische Machthaber für den Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in den nächsten Tagen benötigt. Kim landete bereits kurz vorher mit einer Boeing 747, die ihm Air China zur Verfügung gestellt hat. Eine chinesische Maschine aus US-amerikanischer Herstellung war dem Diktator offensichtlich sicherer als ein Flugzeug aus eigenem Bestand.

Erstmals seit Jahrzehnten könnte es zu Annäherung kommen

Zwei Tage vor dem erstmaligem Gipfel zwischen einem nordkoreanischen Machthaber und einem amtierenden US-Präsidenten herrscht in Singapur der Ausnahmezustand. Der Stadtstaat mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern hat für die nächsten Tage mehrere Tausend Polizisten und Soldaten abgestellt. Sie sollen die Sicherheit der Staatschefs gewährleisten.

Singapur vor dem USA-Nordkorea-Gipfeltreffen: Karikaturen von US-Präsident Trump und des nordkoreanischen Machthabers Kim hängen vor einem Restaurant. Foto: Wong Maye-E / dpa

Das mexikanische Restaurant „Lucha Loco“ im Multi-Kulti-Viertel Chinatown in Singapur verkauft diese Tacos. Sie wurden anlässlich des Gipfeltreffens kreiert. Foto: Wong Maye-E / dpa

Zwei Männer mit Humor verwirren die Fußgänger in Singapur. Dennis Alan, Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump, und Howard X, Doppelgänger des koreanischen Machthabers Kim Jong-un, spazieren durch die Stadt. Foto: Zubaidah Jalil / dpa

Diese Doppelgänger haben die Stadt Singapur schon ein paar Tage vor Ankunft der Regierungschefs besichtigt. Foto: Wong Maye-E / dpa

Ein Schild weist vor dem Shangri-la Hotel auf Polizeikontrollen hin. Viele Straßen werden abgesperrt, etliche Wachposten werden aufgestellt. Foto: Wong Maye-E / dpa



Seoul in Südkorea: Menschen demonstrieren mit Kerzen und Friedenssymbolen für einen erfolgreichen Ausgang des USA-Nordkorea-Gipfeltreffens in Singapur. Sie hoffen auf Frieden mit dem Nachbarland. Foto: Lee Jin-Man / dpa

Der ehemalige US-Profi-Basketballer Dennis Rodman hat angekündigt, dass er ebenfalls zum Gipfeltreffen in Singapur sein will. Er ist laut eigenen Angaben mit Kim Jong-un und Donald Trump befreundet. (Archivfoto) Foto: Kim Kwang Hyon / dpa

Bagotville, Kanada: Donald Trump steigt an Bord der Air Force One nach dem G7-Gipfel. Er ist früher gegangen, um zum Gipfeltreffen mit Kim Jong-un in Singapur zu fliegen. Foto: Evan Vucci / dpa

Singapur, Tag der Anreise von Trump und Kim: die Skyline des Bankenviertels. Foto: Wong Maye-E / dpa

Singapur, Insel Sentosa: In diesem Luxus-Ressort sollen sich Donald Trump und Kim Jong-un am Dienstag treffen. Offiziell soll das USA-Nordkorea-Gipfeltreffen einen Tag dauern. Eine Verlängerung ist denkbar. Foto: Capella Singapore / dpa



Singapur, Insel Sentosa: Golfer spielen auf dem Sentosa Golf-Parcours. Für das Gipfeltreffen reisen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf die Vergnügungsinsel Sentosa im Süden von Singapur. Foto: Wallace Woon / dpa

Singapur, Tag der Anreise von Trump und Kim: Schwer bewaffnete Polizisten stehen vor dem St. Regis Hotel. Hier übernachtet der nordkoreanische Machthaber. Das Hotel von Donald Trump ist nicht weit entfernt. Foto: -- / dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un steigt am Sonntag am Changi-Flughafen aus einem Flugzeug von Air China. Foto: Terence Tan / dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (links) wird am Sonntag am Flughafen von Vivian Balakrishnan, Außenminister von Singapur, begrüßt. Foto: Terence Tan / dpa

Eine Limousine, in der vermutlich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sitzt, verlässt am Sonntag den Changi-Flughafen. Foto: dpa



Motorradpolizisten, die die Wagenkolonne des Machthabers von Nordkorea zum Präsidentenpalast begleitet haben, warten vor dem Palast. Foto: Joseph Nair / dpa

Kim Jong-un (links), Machthaber in Nordkorea, wird im Präsidentenpalast von Lee Hsien Loong, Premierminister von Singapur, empfangen. Seit der Machtübernahme ist der Gast aus Nordkorea nie so weit gereist. Foto: Wong Maye-E / dpa

Die Limousine von Nordkoreas Machthaber Kim verlässt den Präsidentenpalast in Singapur. Journalisten aus aller Welt werden das USA-Nordkorea-Gipfeltreffen begleiten. Foto: Joseph Nair / dpa

Mitglieder der nordkoreanischen Delegation versammeln sich vor der Ankunft des nordkoreanischen Machthabers Kim am St. Regis Hotel. Foto: -- / dpa

Journalisten arbeiten in einem Medienzentrum. Lokale Medien in Singapur werden autoritär gelenkt, schreibt „Reporter Ohne Grenzen“. Online-Nachrichtenportale würden überwacht, kritische Journalisten würden mitunter zum Schweigen gebracht. Foto: -- / dpa



Ein Polizist steht vor dem Medienzentrum in Singapur. Foto: Wong Maye-E / dpa

Am Sonntagabend kommt auch US-Präsident Donald Trump in Singapur an. Trump und Nordkoreas Machthaber Kim werden sich nach Angaben des Weißen Hauses im Capella Hotel in Singapur treffen. Foto: Evan Vucci / dpa

Auf seiner Fahrt zum Hotel winkt Donald Trump aus dem Auto. Das Treffen mit dem Machthaber von Nordkorea ist am Dienstag geplant. Foto: - / dpa



Motorradfahrer und mehrere gepanzerte Wagen eskortierten die schwere Limousine mit Kim an Bord zunächst bis zum Stadtzentrum. Bei Ankunft an dem Hotel waren dann Leibwächter in schwarzen Anzügen zu sehen, die Kims Wagen im Laufschritt umringten und finstere Blicke in alle Richtungen warfen. Sie hatten bereits beim Gipfel zwischen Kim und Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in im April Berühmtheit erlangt. Trump landete in der Air Force One auf dem Luftwaffenstützpunkt Paya Lebar. Beide Gipfel-Teilnehmer werden sich am Montag getrennt voneinander zunächst mit dem Gastgeber treffen, Singapurs Präsident Lee Hsien Loong.

Im Streit um Nordkoreas Atomprogramm könnte es an diesem Dienstag erstmals seit Jahrzehnten zu einer Annäherung zwischen Nordkorea und seinem Erzfeind, den USA, kommen. Washington fordert von Pjöngjang die komplette Aufgabe aller Atomwaffen. Das Kim-Regime will eine Sicherheitsgarantie – und sich die Aufgabe seines Atomprogramms mit der Aufhebung der Sanktionen und mit Wirtschaftshilfe entlohnen lassen.

Beide haben sich gegenseitig mit Vernichtung gedroht

Bis Ende des vergangenen Jahres hatte sich der Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm dramatisch zugespitzt. Trump bezeichnete Kim als "kleinen Raketenmann", Kim den US-Präsidenten als "senilen Greis". Beide haben sich gegenseitig mit Vernichtung gedroht. Doch zu Jahresbeginn überraschte der nordkoreanische Machthaber die Welt mit einer Charmeoffensive und erklärte sich zu Verhandlungen bereit. Zu einer Annäherung mit dem offiziell bislang verfeindeten Südkorea ist es seitdem schon gekommen. Beide Staaten wollen noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag schließen.

Das Treffen mit Trump stand in den vergangenen Wochen jedoch gleich mehrfach auf der Kippe. Kims Einladung im Frühjahr hatte der US-Präsident noch begeistert angenommen. Doch dann brüstete sich Trump damit, dass er mit seiner harten Haltung das Kim-Regime kleingekriegt und den Konflikt zugunsten der USA bereits so gut wie gelöst habe. Kim drohte mit Abbruch, woraufhin Trump seinerseits den Gipfel absagte. Keine 24 Stunden später relativierte er seine Aussage jedoch wieder. Jetzt heißt es aus dem Weißen Haus: Kim habe um den Gipfel "gebettelt".

Der Ausgang dieses Gipfels ist völlig offen. Normalerweise werden Treffen dieser Art von den Spitzendiplomaten genau vorbereitet und gemeinsame Erklärungen vorab abgestimmt. Überraschungen sollen vermieden werden. Die Staatschefs reisen nur noch an, um letzte Details abzuklären und anschließend fürs gemeinsame Foto zu posieren. Doch nicht Trump. Er hat sich demonstrativ geweigert, den Gipfel vorzubereiten. "Ich denke, ich werde ganz schnell wissen, ob etwas Gutes geschehen wird", sagte er lediglich vor seinem Abflug. "Mein Gespür, mein Gefühl wird es mir sagen."

Kim Jong-un hat schon Zugeständnisse gemacht

Kim hat durchaus schon Zugeständnisse gemacht und als Zeichen seines guten Willens US-Geiseln freigelassen. Auch Teile des nordkoreanischen Atomtestgeländes ließ er sprengen. Doch schon sein Vater und Vorgänger hatte eine Abrüstung zugesagt und ließ trotzdem an der Atombombe weiterbauen.

Die beiden Delegationen wohnen in Hotels, die nur wenige Hundert Meter voneinander getrennt sind, Trump im noblen Shangri La, Kim im nicht minder edlen St. Regis. Der Gipfel selbst findet in dem Luxushotel Capella auf Singapurs vorgelagerten Freizeitinsel Sentosa statt.

Sogenannte Gurkhas sollen die Unterkünfte der beiden Streithähne bewachen. Dabei handelt es sich um Elitetruppen aus Nepal, die mit Krummdolchen und Schnellfeuerwaffen schon in der britischen Kolonialzeit für Ruhe und Ordnung sorgten. Ihnen wird nachgesagt, schon der bloße Anblick sei Respekt einflößend. Vielleicht wirkt das auch disziplinierend auf Trump und Kim.