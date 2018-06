Themar: Widerstand regt sich gegen Neonazi-Festival in Thüringen

Themar. Beim Neonazi-Festival im südthüringischen Themar ist ein Journalist angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei ein 33 Jahre alter Festival-Besucher am späten Freitagabend zum Presse-Bereich auf dem Veranstaltungsgelände gekommen und habe einem 27 Jahre alten Journalisten ins Gesicht geschlagen.

Angaben zum Motiv des Täters oder den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei am Samstagmorgen nicht machen. Einer Sprecherin zufolge ist die Identität des mutmaßlichen Täters bekannt. Der Journalist sei leicht verletzt worden. Ermittlungen wegen Körperverletzung liefen.

Der Innenminister von Thüringen, Georg Maier (SPD), beteiligte sich an der Demonstration gegen das Festival. In der Hand hält er ein weißes Kreuz, das einem Opfer rechter Gewalt gewidmet ist. Foto: - / dpa

Der Zug der Gegendemonstration zum Festival zieht mit weißen Kreuzen und Bannern am Freitag durch Themar. Die Kreuze sollen an Opfer rechter Gewalt erinnern. Foto: - / dpa

Viele Leute gingen auch zum Friedensgottesdienst, zum Beispiel in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Themar. Sie versammelten sich unter dem Motto „Tage der Weltoffenheit“. Foto: - / dpa

Eine Teilnehmerin der Gegendemonstration zum Festival steht mit einem Regenbogenumhang in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Themar am Kircheneingang. Foto: - / dpa

Bürgermeister Hubert Böse (parteilos) hatte versucht, das Festival in Themar zu verhindern. Er nannte es „eine Schande“. Foto: - / dpa



Das Konzert sollte zum Schutz nistender Vögel in der Nähe der Festival-Wiese abgesagt werden. Hier fliegt ein Braunkehlchen davon. Foto: H. Duty / imago/blickwinkel

Zum Festival „Tage der nationalen Bewegung“ kommen Rechtsradikale und Nationalsozialisten aus halb Europa angereist. Es dauert zwei Tage – von Freitag bis Samstag. Foto: - / dpa

Er hat das Festival angemeldet: NPD-Politiker Sebastian Schmidtke. Er war vorher einer der führenden Köpfe der als gewaltbereit geltenden „Autonomen Nationalisten“ (AN). Foto: - / dpa

Teilnehmer des Festivals lassen sich nicht gerne in den Medien darstellen. Am Freitagabend ging einer der Teilnehmer auf einen Fotojournalisten los. Foto: - / dpa

Rechtsextreme Konzerte spielen laut Thüringer Verfassungsschutz eine wichtige Rolle beim Anwerben neuer Anhänger für die rechte Szene. Sie übten eine „Anziehungskraft und Mobilisierung auf erlebnisorientierte Interessierte aus“, wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Foto: - / dpa



Zunächst war über ein generelles Alkoholverbot auf dem Festival diskutiert worden. Letztlich erlaubte das Verwaltungsgericht Meiningen den Festival-Besuchern, ab 20 Uhr Bier zu trinken, berichtet „Thüringen24“. Foto: - / dpa

Nach Informationen des MDR waren zum Festival am Wochenende rund 1000 Polizisten im Einsatz. Foto: - / dpa

Dieses Foto zeigt, wie voll das Festival „Rock gegen Überfremdung“ in Themar im vergangenen Jahr war. Damals kamen laut Medienberichten rund 6000 Neonazis. Die Stadt hat rund 3000 Einwohner. Foto: Michaela Rehle / REUTERS

Beleidigungen, verbotene Zeichen und mehr: Laut Landespolizeidirektion Thüringen wurden bei dem Rechtsrockfestival zahlreiche Gesetzesverstöße festgestellt, unter anderem gegen das Kennzeichenverbot verfassungswidriger Organisation. Außerdem wurde ein Journalist angegriffen. Foto: Michaela Rehle / REUTERS



Polizei ermittelt wegen Zeigen des Hitlergrußes

Nach dem ersten Konzerttag des Neonazi-Festivals in Themar ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben unter anderem in 16 Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In den meisten Fällen gehe es dabei um Tätowierungen, in fünf Fällen um das Zeigen des Hitlergrußes, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte.

Ihren Angaben zufolge waren Freitagnacht mehr als 1000 Besucher auf dem Festival. Am Samstagmittag wurden knapp 500 Teilnehmer gezählt. Der Thüringer Verfassungsschutz rechnet mit 1500 Teilnehmern bei dem Festival. Das Rechtsrockfestival dauert noch bis in die Nacht zu Sonntag an.

"Kein Bett für Nazis"

Zu Gegenprotesten kamen am frühen Samstagnachmittag rund 300 Menschen, wie ein Sprecher der "Mobilen Beratung in Thüringen" auf Anfrage sagte. Außerdem gab es regelmäßige Friedensgebete in der Friedhofskapelle. Anwohner hatten auch weiße Kreuze in die Nähe der Festivalwiese aufgestellt. Die Kreuze sollten die Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland symbolisieren, insgesamt 193 seit 1990.

Das Bündnis Thüringer Bürger unterstützte die Aktion "Kein Bett für Nazis". Dabei hatte das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra unter anderem dazu aufgerufen, Rechtsextremisten kein Zimmer in Südthüringen an diesem Wochenende zu überlassen. Die Stadt wehrt sich schon seit Jahren gegen das Festival, das auch der Verfassungsschutz beobachtet.

Verbot wegen Vogel-Nistplätzen scheiterte

In diesem Jahr waren es Braunkehlchen, Schlagschwirle und Bekassine, die das Festival verhindern sollten. Das sind Vogelarten, die auf einer Feuchtwiese in der Nähe des Festival-Geländes nisten.

Für Themars Bürgermeister Hubert Böse (parteilos) waren die seltenen Vögel die letzte Hoffnung, die rechte Szene von seiner Stadt fernzuhalten. Er wollte die Konzerte auf dem Festival-Gelände untersagen, weil sie die Vögel bei der Aufzucht der Jungen stören könnten. Doch das Oberverwaltungsgericht in Weimar hatte am Mittwoch in zweiter Instanz das Verbot des Rechtsrock-Festivals in Themar abgelehnt. (sth/dpa)