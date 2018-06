Angela Merkel ist Gewinnerin der Bundestags-Befragung

Berlin. Am Ende der gut 60 Minuten parlamentarischen Kreuzverhörs hat Angela Merkel das letzte Wort: "So schade wie es ist, es ist halt zu Ende. Ich komm ja wieder."

Man muss sich fragen, warum die CDU und ihre Vorsitzende sich eigentlich so lange gewehrt haben: Die erste Befragung eines deutschen Regierungschefs durch die Abgeordneten jedenfalls bot eher der Kanzlerin eine Bühne, als dass die Opposition Merkel inhaltlich vorführen konnte .

Die 63 Jahre alte Regierungschefin pariert die 30 Fragen routiniert und sachlich, teils humorvoll. Bei Provokationen bleibt sie gelassen. Dass die Fragesteller inhaltlich nicht nachfassen dürfen, nutzt Merkel allerdings für sich. Manchmal antwortet sie ausweichend, geht nicht auf die konkrete Frage ein. Allerdings bleiben auch viele Erkundigungen der Parlamentarier aller Fraktionen ungenau.

Merkel weicht aus – Fraktionen bleiben blass

Als Merkel um kurz vor halb eins am Mittwoch in signalrotem Blazer und hellgrauer Hose den Plenarsaal betritt, geht ein Raunen durch die voll besetzten Reihen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat das gleiche Rot für ihre Hose gewählt.

Dass die Kanzlerin überhaupt zur Regierungsbefragung ins Parlament kommt, ist ein Novum, für das die SPD in den Koalitionsverhandlungen gekämpft hat: Dreimal jährlich soll die Bundeskanzlerin im Bundestag befragt werden. Merkels Wunsch war das nicht.

Die Kanzlerin hält meistens die Antwortzeit ein, Schäuble lässt jedoch auch die Fragesteller gewähren, wenn sie ein paar Sekunden mehr brauchen. Einen Einwurf der AfD deswegen würgt er ab: "Kehren Sie erst mal vor der eigenen Haustür." Der erste AfD-Fragesteller überzog ebenfalls die Zeit.

Die Linke bemängelt die sozialen Zustände im Land, fragt Merkel ein ums andere Mal, was sie davon halte. Die Antwort: Als sie Bundeskanzlerin wurde, habe es fünf Millionen Arbeitslose gegeben, jetzt habe man die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Punkt für die CDU-Chefin.

Selbst CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der nicht im Verdacht steht, ein großer Fan der Kanzlerin zu sein, ist amüsiert. Als Merkel auf die Frage einer Grünen-Abgeordneten zum geringen Frauenanteil in der Unionsfraktion antwortet: "Ich will ausdrücklich sagen, dass ich sehr bedauere, dass der Anteil der Frauen in unserer Bundestagsfraktion zurückgegangen ist. Ich glaube, die Männer bedauern das auch", kann er sich das Lachen nicht verkneifen. Die Kanzlerin darf der nächsten Befragung entspannt entgegensehen.