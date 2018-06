US-Botschafter Richard Grenell: „Sebastian Kurz ist ein Rockstar“

Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, will sich in Europa politisch einmischen. Per Interview ließ er wissen, wer ihm gut gefällt.

Berlin. Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell , sorgt mit einem Interview für Aufsehen. Er äußerte sich ausgerechnet auf dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" – und kündigte an, die konservativen Kräfte in Europa stärken zu wollen.

Aus ganz Europa, so Grenell, hätten sich Vertreter der konservativer Parteien bei ihm gemeldet und erklärt, dass sie derzeit politischen Aufwind verspürten. "Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, definitiv stärken", bekannte nun der Botschafter.

Für einen Diplomaten ist das eine bemerkenswerte Aussage, kann sie doch als Einmischung in die politischen Angelegenheiten europäischer Länder verstanden werden. "Breitbart" wurde früher von Donald Trumps Ex-Chefberater Steve Bannon geleitet.

Grenell über Kurz: "Ich bin ein großer Fan"

Richard Grenell weiter: Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Konservativen in Europa auf dem Vormarsch seien, "und das ist eine spannende Zeit für mich". Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten habe Einzelpersonen und Gruppen in der Einstellung bestärkt, nicht einfach hinzunehmen, dass die politische Elite schon vor Wahlen festlege, wer antreten und wer die Wahl gewinne.

Der Botschafter sagte weiter, seiner Beobachtung nach bekämen auch in Europa diejenigen Kandidaten "massive Unterstützung", die sich "konsistent konservativ" zu Themen wie Einwanderung, Steuern oder Bürokratieabbau äußerten. Konkret nannte er den österreichischen Bundeskanzler: "Ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein großer Fan." Kurz' Österreichische Volkspartei regiert in Wien mit der rechtspopulistischen FPÖ .

Richard Grenell ist noch keine vier Wochen in seinem neuen Amt. Gleich an seinem ersten Tag hatte er für Wirbel gesorgt, als er per Twitter mitteilte, deutsche Firmen, die in Iran tätig sind, sollten ihre Geschäfte in dem Land unverzüglich stoppen. Die Botschaft kam bei vielen nicht gut an. Grenells Vorgehen widersprach den Grundsätzen der Diplomatie, wonach man seinem Gastgeber nichts auftragen soll. (W.B.)