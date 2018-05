Innenminister Heiko Maas: Türkische Zuwanderer „sind ein Teil unseres Landes“

Bundesaußenminister Heiko Maas wird an diesem Dienstag an einer Gedenkfeier für die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags in Solingen vor 25 Jahren teilnehmen.

25 Jahren ist der rechtsextremistische Anschlag in Solingen her. „Das Andenken an die Toten bleibt ein Auftrag für uns alle“, so Maas.

Berlin. Im Gedenken an den rechtsextremistischen Brandanschlag in Solingen vor 25 Jahren hat Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit aufgerufen.

"Es ist beschämend, dass auch heute noch viele, die selbst oder deren Eltern und Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, Diskriminierungen im Alltag erfahren", sagte Maas unserer Redaktion. Türkische Zuwanderer seien in Deutschland nicht nur willkommen, sondern "ein Teil unseres Landes".

Fünf Menschen sterben bei rechtsextremistischem Anschlag in Solingen

Bei dem Anschlag auf das Haus der türkischstämmigen Familie Genç am 29. Mai 1993 waren fünf Frauen und Mädchen getötet worden. "Das Andenken an die Toten von Solingen bleibt ein Auftrag für uns alle – nicht zu vergessen, nicht wegzusehen und nicht zu schweigen. Und jeden Tag aufs Neue für Toleranz, Vielfalt und Mitmenschlichkeit in unserem Land und in der Welt einzutreten", sagte Maas, der an diesem Dienstag an einer Gedenkfeier in Solingen teilnehmen wird.

Die schreckliche Tat bleibe "ein Angriff auf uns alle, auf unsere Werte und unser friedliches Zusammenleben", so der Minister. "Und auch auf das, was Deutschland ausmacht." (fmg)