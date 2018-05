Generalstaatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern

Berlin. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont an Spanien ausliefern. Dies sei das Ergebnis einer Prüfung des spanischen Auslieferungsantrages, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Vor knapp zwei Monaten wurde der 55-Jährige auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen. Die dortige Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Schleswig musste nun einen Antrag stellen, ob sie eine Auslieferung für zulässig hält.

Frist läuft am 24. Mai ab

Die Zeit wurde knapp. Denn im Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) heißt es: "Über die Auslieferung soll spätestens innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme des Verfolgten entschieden werden." Diese Frist läuft am 24. Mai ab. Allerdings handelt es sich um eine Sollbestimmung, bei besonderen Umständen darf es auch länger dauern.

Die Strafverfolger beantragten darüber hinaus, Puigdemont in Auslieferungshaft zu nehmen. Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein lehnt es allerdings ab, den Auslieferungshaftbefehl wieder in Vollzug zu setzen. Es wies damit einen entsprechenden Antrag der Generalstaatsanwaltschaft ab, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Der Senat habe keine erhöhte Fluchtgefahr gesehen, sagte eine Gerichtssprecherin der dpa. Puigdemont hält sich derzeit in Berlin auf.

Anlass für den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft waren neue von den spanischen Behörden übermittelte Informationen, insbesondere Videos, die gegenüber spanischen Polizisten verübte Gewalttätigkeiten zeigen. "Die Ausschreitungen hatten ein solches Ausmaß, dass die Generalstaatsanwaltschaft davon ausgeht, dass auch wegen des Vorwurfs der Rebellion auszuliefern ist", heißt es in deren Mitteilung. (rtr/dpa)