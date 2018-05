Missstände im Asylverfahren – Bamf schult Dolmetscher nach

Berlin. Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (Bamf) will die Qualität der Sprachübersetzungen in Asylverfahren erhöhen. Dazu hat die Behörde nach Informationen dieser Redaktion unter anderem Schulungen der eingesetzten Dolmetscher auf den Weg gebracht.

Hintergrund für die Maßnahme ist Kritik an mangelnder fachlicher Ausbildung vieler Übersetzer, die eine erhebliche Rolle bei der Entscheidung von Asylanträgen spielen. Im April hatte das Bundesamt die Zusammenarbeit mit mehr als 2000 Dolmetschern beendet, weil sie aus Sicht der Behörde nicht neutral oder vertrauenswürdig erschienen, unpünktlich waren oder Standards nicht einhielten. Zuletzt war bekannt geworden, dass ein vom Bamf eingesetzter Dolmetscher in die Affäre um mutmaßlich manipulierte Asylentscheidungen in Bremen verwickelt ist.