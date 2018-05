Präsident Emmanuel Macron erhält den Karlspreis in Aachen

Aachen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erhält für seine Verdienste um die europäische Einigung am Donnerstag in Aachen den Internationalen Karlspreis. Das Karlspreis-Direktorium würdigt Macrons "kraftvolle Vision von einem neuen Europa" und seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Ausgezeichnet wird Macron als "mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums", wie es in der Begründung hieß. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Laudatio halten.

Der Élyséepalast hatte angekündigt, Macron werde sich in seiner Rede dem Europa des Jahres 2030 oder 2050 zuwenden. Das war allerdings vor dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und der Erklärung Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens, trotzdem daran festhalten zu wollen.

In einem Interview der ARD-"Tagesthemen" und der Deutschen Welle plädierte Macron am Mittwochabend für eine Erweiterung der Vereinbarung. Die Europäer blieben in dem Abkommen, weil es für die Stabilität im Nahen Osten wichtig sei. Man müsse aber den Ansatz erweitern um Themen wie ballistische Raketen. Dazu hätten Deutschland, Frankreich und Großbritannien ihren Außenministern das Mandat gegeben.

Macron erhält in Deutschland Zuspruch

Bei den EU-Reformen hofft Macron auf die Bundesregierung. Frankreich nähere sich mit Reformen des Arbeitsrechts und Branchentarifen dem deutschen System: "Frankreich wandelt sich." Das müssten die Deutschen erkennen, sagte er in dem Interview.

Man müsse Tabus überwinden. Deutschlands Tabu seien die Transferleistungen. Die Vorstellung, dass Deutschland immer zahle, sei absolut falsch, so Macron. In der Finanzkrise habe jeder nach seinem Anteil beigetragen, anderen zu helfen, auch Frankreich.

Macron ist seit einem Jahr im Amt. Er erhält einer Umfrage zufolge in Deutschland viel Zustimmung für seine Vorhaben. 82 Prozent der Deutschen finden es gut, dass er die EU mit einer Reihe von Vorschlägen voranbringen will, wie der neue "Deutschlandtrend" von Infratest dimap für die ARD zeigt. Dieses Engagement vermisst die Mehrheit der Befragten dagegen bei der Bundeskanzlerin. 58 Prozent wünschten sich demnach, dass sich die CDU-Chefin mit mehr Leidenschaft für die EU einsetzt. 38 Prozent sehen das anders.

Europa im Blick: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht sich für eine Neugestaltung der Politik der Europäischen Union stark. Foto: Francois Lenoir / REUTERS

Emmanuel Macron ist der jüngste Präsident Frankreichs. Mit 39 Jahren wurde er zum Staatsoberhaupt gewählt. Die Stichwahl am 14. Mai 2017 entschied er klar für sich. Auch bei der Wahl zur Nationalversammlung im Juni erreichte seine Partei die absolute Mehrheit. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images

Hinter Macron steht die von ihm 2016 gegründete politische Bewegung „En Marche!“ (In Bewegung). Einen klassischen Parteiapparat hat er bislang nicht. Macron führte sein Wahlkampfteam wie ein Start-Up-Unternehmen. Foto: Michel Spingler / dpa

Der Arztsohn war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie., dann holte ihn der damalige Präsident François Hollande als Berater in den Elysée-Palast. Von 2014 bis 2016 war er Wirtschaftsminister. Foto: POOL / REUTERS

Anschließend ist Macron aus dem Schatten seines Mentors im Elysée-Palast getreten, hat eine politische Blitzkarriere gemacht und den Sozialisten beerbt. Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS



Macron ist unkonventionell, er will „weder rechts noch links“ sein. Foto: REUTERS / JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Er gilt als Mitte-Links-Politiker, seine Ausrichtung ist sozialliberal. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Berührungsängste hat er jedenfalls nicht. Weder bei den französischen Bürgern, ... Foto: POOL / REUTERS

... noch bei Tieren. Foto: Eric Feferberg / dpa

Manche nennen den Politjungstar den „französischen Kennedy“. Schon vor der Wahl war von einer „Macromania“ die Rede. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images



Verheiratet ist Macron seit 2007 mit Brigitte Macron. Die beiden kennen sich seit seiner Schulzeit. Foto: Eric Feferberg / dpa

Brigitte Macron war damals seine Französischlehrerin. Sie hat drei Kinder aus erster Ehe, zwei davon älter als Macron. Foto: Christophe Ena / dpa

Das ungewöhnliche Paar bringt Glamour in den Élysée-Palast. Foto: Yoan Valat / dpa

Macron ist wie so viele andere Spitzenpolitiker Frankreichs Absolvent der Elite-Hochschule ENA. Doch er sieht sich nicht als Teil des politischen Establishments, sondern als Erneuerer, der Frankreich aufrütteln und modernisieren will. Foto: Eric Feferberg / dpa

Der haushohe Sieg bei der Parlamentswahl gibt Macron ausreichend Rückhalt für sein Reformprogramm. Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images



Der achte Präsident der Fünften Republik will die französische Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Foto: Valentin Flauraud / dpa

Dafür plant er unter anderem eine Lockerung des Arbeitsrechts. Foto: Etienne Laurent / dpa

Ob das an seiner Beliebtheit kratzen wird? Foto: POOL / REUTERS

Macron, die mächtigste Frau Europas und der mächtigste Mann der Welt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der US-Präsident Donald Trump sind zwei Spitzenpolitiker, an denen Macron seit seinem Amtsantritt ganz wesentlich seine Selbstdarstellung ausgerichtet hat. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Auf dem G20-Gipfel in Hamburg suchte der selbstbewusste junge Staatschef 2017 demonstrativ die Nähe zu Merkel. Foto: Morris MacMatzen / Getty Images



Auch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump traf Macron 2017. Foto: Matt Cardy / Getty Images

In Frankreich trifft Macron auch auf viel Widerstand mit seiner Politik. Hier protestieren in Paris Demonstranten gegen Macrons Plan für eine Justizreform. Foto: Francois Mori / dpa

Martin Schulz mahnte Angela Merkel

Der langjährige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, mahnte die Kanzlerin, stärker auf Macron zuzugehen. Man habe in den Verhandlungen über eine große Koalition das Thema Europa im Koalitionsvertrag "nicht umsonst an die erste Stelle gesetzt", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich äußerte sich die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt. Die SPD-Politikerin sagte der "Heilbronner Stimme", Macron sei endlich wieder ein französischer Präsident, der sich klar zu Europa bekenne. "Das fehlte zuletzt bei seinen Vorgängern und das fehlt mir auch bei Kanzlerin Merkel."

Die Grünen warfen der Bundesregierung Schlafwandeln in der EU-Politik vor. "Wir werden von Angela Merkel bei ihrer Laudatio auf Emmanuel Macron wieder wohlklingende Prosa zur Zukunft Europas hören", sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter der dpa. Doch die Rede wird ein "peinliches Ritual", wenn Deutschland bei den EU-Reformen nicht endlich liefere. "Es ist traurig und bestürzend zu beobachten, wie die Bundesregierung beim Thema Europa schlafwandelt."

Karlspreis mit hochkarätigen Gästen

Die Karlspreis-Feierlichkeiten beginnen am Donnerstagmorgen mit einer Messe im Aachener Dom. Zum Festakt im Krönungssaal des Aachener Rathauses werden auch Staats- und Regierungschefs aus Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukraine erwartet. Angesagt hat sich auch der Karlspreisträger aus dem Jahr 2015, Martin Schulz.

Wegen der angespannten Sicherheitslage und der Gästeliste sind die Sicherheitsvorkehrungen deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Von einer angemeldeten Demonstration von Atomkraftgegnern erwartet die Polizei aber keine Störungen. Als Repräsentant des Anteilseigners Frankreich sehen die Initiativen Macron in der Verantwortung, sich für die Schließung der umstrittenen Atomkraftwerke Doel bei Antwerpen und Tihange bei Aachen einzusetzen. (dpa)

Seit 1959 haben bislang sieben Männer das höchste Amt in Frankreich bekleidet: Wir stellen die französischen Präsidenten vor. Charles de Gaulle war der erste Präsident seit der Gründung der Fünften Republik 1958. Er bekleidete das Amt von 1959 bis 1969. Der General und Widerstandskämpfer war bestrebt, der „Grande Nation“ den Status als Atom- und Großmacht zu sichern. Der Konservative stand für die Aussöhnung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entkolonialisierung. Er starb 1970. Foto: Keystone / imago

De Gaulle bei einem Besuch bei Alt-Bundeskanzler Konrad Adenauer (r.) in Bonn. Foto: Alfred Hennig / dpa

Georges Pompidou war von 1969 bis 1974 französischer Präsident. Der Konservative führte als enger Gefolgsmann de Gaulles dessen Politik fort und regierte bis zu seinem Tod 1974. Foto: Keystone / getty Images

Pompidou öffnete Großbritannien den Weg in die Europäische Gemeinschaft (EG), den Vorläufer der EU. Foto: Reg Lancaster / Getty Images

Valéry Giscard D’Estaing repräsentierte Frankreich von 1974 bis 1981. Der liberale Zentrumspolitiker war der erste Nicht-Gaullist im Amt und bemühte sich um die Modernisierung der Gesellschaft und den Ausbau der EG. Foto: Keystone / Getty Images



Gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (l., SPD) steht Valéry Giscard D`Estaing für die Gründung der Gipfeltreffen der großen Wirtschaftsmächte (zunächst G6). Nach seiner Abwahl schrieb der heute 91-Jährige mehrere Romane. Foto: dpa Picture-Alliance / Franziska Kraufmann / picture alliance / dpa

Francois Mitterand schaffte erst im dritten Anlauf als erster Sozialist den Sprung in den Élysée-Palast. Er bekleidete das Amt von 1981 bis 1995 und trug zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich bei. Foto: Hulton Archive / getty Images

Als Preis für die deutsche Wiedervereinigung drang er bei Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) auf die Gründung der Europäischen Zentralbank und die Schaffung der Euro-Zone. Mitterrand starb Anfang 1996 an Krebs. Foto: sepp spiegl / imago

Der französische Staatspräsident Francois Mitterand und Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU, r.) gedachten am 22. September 1984 Hand in Hand an den Gräbern von Verdun (Frankreich) gemeinsam der Opfer des Ersten Weltkrieges. Eine kleine Geste voller Symbolkraft ließ Mitterand in die Geschichtsbücher eingehen: Als sich die beiden Spitzenpolitiker ansahen, bewegte Mitterrand leicht seine Hand – und Helmut Kohl griff zu. Foto: KEYSTONE / Keystone / Keystone

Jacques Chirac war von 1995 bis 2007 Frankreichs Präsident. Der Gaullist brach mit Geschichtstabus über Kolonialismus und Sklaverei und ... Foto: Sean Gallup / Getty Images



... stemmte sich mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (r., SPD) gegen den Irakkrieg der USA. Chirac wurde 2002 in einer Stichwahl gegen den Rechtsradikalen Jean-Marie Le Pen (Front National) wiedergewählt. Für eine dritte Amtszeit kandidierte der heute 84-Jährige nicht mehr. Foto: Getty Images

Nicolas Sarkozy war von 2007 bis 2012 im Amt. Der ehrgeizige Konservative wurde wegen seiner Hyperaktivität manchmal als „Speedy Sarko“ verspottet. Seine Amtszeit war von der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Foto: Victor Fraile / Getty Images

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (r., CDU) prägte er die EU-Krisenpolitik. Im Rennen der französischen Konservativen um die Präsidentschaftskandidatur 2017 scheiterte er. Foto: Pool / Getty Images

2008 heiratete er Carla Bruni, Ex-Model und Sängerin. Foto: Peter Macdiarmid / Getty Images

Francois Hollande bekleidet das Amt seit 2012. Der Sozialist drängte seinen Vorgänger aus dem Amt, doch der 62-Jährige gilt als glückloser Präsident. Das Land kommt wirtschaftlich nicht richtig in Schwung, die Arbeitslosigkeit bleibt anhaltend hoch, Hollande ist zu sozialliberalen Wirtschaftsreformen gezwungen. Foto: Rolf Zoellner



Hollandes Amtszeit wurde von mehreren Terroranschlägen überschattet. Foto: Xinhua / imago

Im Dezember 2016 verzichtete er auf eine erneute Kandidatur. Am 7. Mai entscheiden die Franzosen über ihren neuen Präsidenten. Foto: REUTERS / VINCENT KESSLER / REUTERS

Am 7. Mai 2017 gewinnt Emmanuel Macron die Stichwahl gegen Marine Le Pen. Der 39-Jährige ist damit der jüngste Präsident der französischen Geschichte. Foto: Thierry Chesnot / Getty Images

Der parteiunabhängige Linksliberale holte in der Stichwahl etwa 65 Prozent der Stimmen. Der Ex-Wirtschaftsminister mit seiner Bewegung En Marche (Vorwärts) will die europäische Integration vertiefen und die deutsch-französische Achse stärken. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS