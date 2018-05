Außeminister Heiko Maas reist zu Antrittsbesuch nach Moskau

Berlin. Inmitten der Krise um die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA reist Bundesaußenminister Heiko Maas am (heutigen) Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach Russland. Die Regierung in Moskau will ebenso wie die übrigen Unterzeichner Deutschland, Frankreich, Großbritannien und China an der Atomvereinbarung festhalten.

Bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow dürfte Maas das weitere Vorgehen mit Blick auf den Iran abstimmen. Auch die Lage in Syrien dürfte Thema der Gespräche sein. Der Westen bemüht sich derzeit um einen neuen Anlauf für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts. Deutschland gilt dabei wegen seiner traditionell guten Beziehungen zu Moskau als Brückenbauer nach Russland.

Bei dem Treffen in Moskau dürfte zudem der Konflikt in der Ostukraine auf der Tagesordnung stehen, in dem Deutschland seit Jahren vermittelt. Prorussische Separatisten hatten die Region 2014 unter ihre Kontrolle gebracht. Seither wurden in dem Konflikt Tausende Menschen getötet. (rtr)