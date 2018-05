Nach US-Aussteig aus Atom-Abkommen kommt es auf Europa an

Berlin. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass US-Präsident Donald Trump beratungsresistent ist, hier ist er: Durch den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat er sich über die Einschätzung von hochrangigen Sicherheitsexperten hinweggesetzt. Sowohl sein Geheimdienst-Koordinator Dan Coats als auch Mike Pompeo – bis vor Kurzem CIA-Chef – haben bestätigt, dass sich der Iran an den Atom-Deal hält.

Trumps rhetorischer Sturmlauf gegen Teheran, seine wortgewaltige Verdammung der Mullahs lassen vermuten, dass der Präsident etwas ganz anderes im Sinn hat: Er will durch die Sanktionen die Daumenschrauben so anziehen, dass die iranische Wirtschaft zusammenbricht. Es geht ihm in Wahrheit um einen Regime-Wechsel, damit das iranische Volk in "Freiheit" leben könne.

Trump fordert von Verbündeten bedingungslose Loyalität ein

Dieses nicht zu Ende gedachte Kalkül erinnert an den Irak-Feldzug von US-Präsident George W. Bush 2003. Auch damals schwelgte Washington in der Utopie, den Diktator Saddam Hussein zu stürzen und quasi per Knopfdruck die Demokratie im Nahen Osten einzuführen. Eine fatale Blauäugigkeit.

Das Schlimme daran ist, dass Trump von den Verbündeten bedingungslose Loyalität einfordert. Der neue US-Botschafter Richard Grenell hat eine Kostprobe geliefert: Deutsche Unternehmen sollten ihr Iran-Geschäft herunterfahren.

2003 weigerten sich Deutschland und Frankreich an der Irak-Invasion

Dieser Kasernenhofton wird nicht funktionieren. Doch es ist nicht damit getan, dass die EU nur Lippenbekenntnisse abliefert. Nein, die Europäer müssen in Kauf nehmen, dass ihre Firmen in diesem Fall mit US-Strafmaßnahmen belegt werden.

Ihnen sollte dann Schadenersatz gewährt werden. 2003 hatten sich Deutschland und Frankreich zu Recht geweigert, an der Irak-Invasion Bushs teilzunehmen. Heute kommt es darauf an, dass die EU Nein sagt zu einer wirtschaftlichen Vernichtungskampagne oder gar einem Krieg gegen den Iran. Das ist die Nagelprobe für die Europäer.