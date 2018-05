„Tamam“ – Recep Tayyip Erdogan stellt sich bei Wahlaufruf selbst ein Bein

Berlin. Wenn das türkische Volk meine, es sei "genug", dann werde er eben abtreten – mit diesen Worten in einer Rede vor seiner Fraktion im türkischen Parlament hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen Twitter-Sturm ausgelöst. Die Ankündigung würde für den umstrittenen Präsidenten zum Bumerang.

Denn Hunderttausende verbreiteten das türkische Wort "Tamam" (genug) als Hashtag binnen kurzer Zeit per Twitter. Viele Nutzer verbreiteten kommentarlos das Wort, andere schrieben "Tamam", so oft es in die Kurznachricht passt. Oder sie fügten eine Antwort an Erdogan hinzu wie: "Bitte geh' einfach jetzt".

Erdogan spricht von sich als "Wir"

"Wenn eines Tages die Nation sagt ,genug', dann werden Wir beiseite treten", hatte Erdogan am Dienstag gesagt, wobei er von sich selbst in der ersten Person Plural sprach. Seinen Gegnern warf er vor, als einziges Ziel zu haben, "Recep Tayyip Erdogan zu zerstören". Er vertraue aber auf Gott, dass "unsere Nation am 24. Juni diesem Team der Zerstörung erneut eine verdiente Lektion erteilen wird".

Der Präsident hatte im April überraschend vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für diesen Tag ausgerufen.

Und so lesen sich die süffisanten und witzigen Kommentare zur Erdogan-Rede bei Twitter:

Danke #Erdoğan, du hast der fragmentierten Opposition einen gemeinsamen Wahlslogan geschenkt: #Tamam ("OK", aber auch: "es genügt"). — Ismail Küpeli (@ismail_kupeli) May 8, 2018

Fun Fact: #Tamam war das erste, was ich auf Türkisch gelernt habe! Aktuell wichtiger als je zuvor! — Martin Ploberger ☣ (@plobi) May 9, 2018

Jedenfalls ist tamam zu einem motivierenden Wort des Aufbruchs und Ausbruchs geworden 👍 — mOnI (@Minza__) May 9, 2018

Tamam tamam tamam tamaaaaaaammm pic.twitter.com/cPtlmOytbZ — Hayat (@hbnaria) May 9, 2018

Ein Nutzer fühlte sich offenbar an den Refrain eines Schlager-Klassikers von Drafi Deutscher erinnert:

Marmor, Stein und Erdo bricht,

T A M A M, T A M A M#tamam — Alder (@TomBolalos) May 9, 2018

Auch deutsche Politiker nahmen Erdogans Vorlage dankend auf – etwa die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Sie wollte wohl Muskeln zeigen:

Auch Erdogans politische Herausforderer bei der Präsidentenwahl in der Türkei reagierten umgehend auf Erdogans Rede. "TAMAM", schrieb Meral Aksener, die für die rechtsnationalistische IYI-Partei antritt. "Vakit TAMAM!" (Die Zeit ist vorbei), schrieb der Kandidat Muharrem Ince der linksnationalistischen CHP.

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 8, 2018

Und der Vorsitzende der pro-islamischen Saadet-Partei, Temel Karamollaoglu, twitterte: "TAMAM Insallah" (Genug, so Gott will).