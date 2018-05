Krisentreffen der SPD: Michael Müller umgeht Konflikt

Berlin. Michael Müller kommt als Letzter die Treppe des Kurt-Schumacher-Hauses herunter. Fast könnte man sagen: Er schlendert. Ganz so, als wäre alles ein Spaziergang. Vor ein paar Minuten ist das Krisentreffen oben zu Ende gegangen. Der SPD-Landeschef und Regierende Bürgermeister hatte die Vorsitzenden der SPD-Kreisverbände für Freitag um 8.30 Uhr kurzfristig in die Parteizentrale in Wedding eingeladen. Auch der Geschäftsführende Landesvorstand saß zusammen. Der Grund: Vier Wochen vor dem Parteitag, bei dem Müller als Parteichef wiedergewählt werden will, hatte sein Stellvertreter Mark Rackles einen Brief geschrieben, in dem er Müller scharf kritisiert – und seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur als Vize ankündigte.

"Zwischen Mark Rackles und mir gibt es keinen Streit, dafür haben wir eine viel zu lange Geschichte zusammen", sagt Müller und holt sein breitestes Lächeln hervor. "Ich bleibe dabei, dass ich es bedauere, dass er nicht mehr kandidiert, und ich mich gefreut hätte, wenn er mich vorher informiert hätte." Also Schwamm darüber? Selbst in der Sitzung hatte der gescholtene Parteichef angeblich kein Interesse daran gezeigt, über Rackles und die Kritik zu sprechen. Bis am Ende verwundert die Frage aus der Runde der Kreischefs gekommen sein soll: Warum sitzen wir hier eigentlich so kurzfristig zusammen? Erst dann begann die Diskussion, und Rackles wie Müller redeten.

SPD-Vize Mark Rackles

Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / dpa

Mit seinem Brief, den sein Stellvertreter an die Mitglieder des Geschäftsführenden Parteivorstands schrieb, hat der Parteilinke nicht nur Müller überrascht. Dass der Vordenker Rackles wieder einmal ein Thesenpapier zum Zustand der Partei verfasst hat, wunderte niemanden. Dass der 51-Jährige damit aber eine so massive Kritik am Führungsstil des Parteichefs verband, jedoch schon.

Personalkonzept des Parteichefs nicht erkennbar

In dem Schreiben warf der Stellvertreter Müller vor, er könne kurz vor dem Parteitag dessen Personalkonzept nicht einmal ansatzweise erkennen. Dabei fänden die Wahlen im Lichte des dringend erforderlichen Erneuerungsprozesses der Sozialdemokratie auf Bundes- und Landesebene statt. Die Führungsstrukturen seien von Mehltau befallen, es herrsche anhaltende Nicht-Kommunikation und ein Entscheidungsvakuum, so Rackles weiter.

Deutliche Worte von einem, von dem Müller viel hält und den er gerne weiter im engeren Führungskreis der Partei gesehen hätte. Laut Teilnehmern wurde bei der von Müller einberufenen Sitzung zunächst ausführlich über den Ablauf beim Parteitag am 1. und 2. Juni gesprochen, es ging um den Umgang mit Anträgen und um den SPD-internen Bewerberansturm für die EU-Wahlen 2019. Bereits jetzt umfasst die Liste 14 Kandidaten.

Müller sagt, er habe wegen des Briefes nicht getobt

Noch ist unklar, wie die künftige Führungsspitze der SPD aussehen soll: Die neue Kreisvorsitzende in Mitte, Eva Högl, soll die Nominierung des Amtsrichters Julian Zado als einen von vier Stellvertretern Müllers verteidigt haben. Müller wollte eigentlich die Bildungsexpertin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Maja Lasić, als Stellvertreterin, heißt es. Die bisherige Vize Barbara Loth kandidiert nicht mehr, nun wird auch Rackles Posten frei. Die anderen Stellvertreter, Innensenator Andreas Geisel und die Abgeordnete Iris Spranger, treten erneut an. Um seine Wiederwahl als Parteichef muss Müller nicht bangen. Eine Gegenkandidatur, die ihm gefährlich werden könnte, deutet sich nicht an. Er habe auch nicht getobt wegen des Rackles-Briefs wie kolportiert wurde, sagt Müller.

Ob Rackles trotz dessen Kritik noch sein Vertrauen als Staatssekretär in der Bildungsverwaltung habe? "Ich schätze ihn als Bildungsstaatssekretär und da hinterlässt das auch keine Spuren", sagt Müller rasch. Rackles begründete seinen Rückzug erneut damit, dass das Vertrauen im Geschäftsführenden Landesvorstand aufgebraucht sei. Der Sitzungsverlauf beweise ihm, dass seine Entscheidung richtig ist. Man habe über die Sitzordnung beim Parteitag geredet und nicht über das Wesentliche. Müller soll erklärt haben, er habe das Thema mit Absicht zunächst nicht aufgerufen. Denn er wolle nicht über jedes Stöckchen springen.

