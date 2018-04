Benjamin Netanjahu: Papiere beweisen Irans Streben nach Atomwaffen

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will Beweise dafür vorgelegt haben, dass der Iran den Bau einer Atombombe anstrebt.

Wenige Tage vor der US-Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran hat Israel nach eigenen Angaben "neue und schlüssige Beweise" für die Existenz eines geheimen Atomwaffenprogramms der islamischen Republik vorgelegt.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellte am Montagabend vor der Presse Videos, Fotos und Grafiken vor, die nach seinen Angaben aus einem iranischen Geheimarchiv stammen. Diese zeigten, dass der Iran entgegen seinen Beteuerungen ein Kernwaffenprogramm unterhalten habe und weiter danach strebe, die Reichweite seiner atomwaffenfähigen Raketen auszuweiten. Der Iran habe gegenüber der Staatengemeinschaft "dreist gelogen", sagte Netanjahu. Auch das internationale Atomabkommen basiere damit auf Lügen. Er sei sich sicher, dass US-Präsident Donald Trump "das Richtige" tun werde.

Benjamin Netanjahu bei der Präsentation.

Foto: Sebastian Scheiner / dpa

Netanjahu zufolge versteckt die iranische Führung die Dokumente zu seinem Atomwaffenprogramm an einem geheimen Ort in Teheran. Israel verfüge über "genaue Kopien" der Unterlagen und werde diese mit anderen Staaten und der Internationalen Atomenergiekommission (IAEA) teilen.

Trump muss bis 12. Mai entscheiden

Die Informationen seien schon an die USA weitergereicht worden, die die Echtheit bestätigen könnten. Netanjahu wies darauf hin, dass der Iran als Teil des Atom-Abkommens von 2015 alle früheren Aktivitäten habe offenlegen müssen.

"Nach der Unterzeichnung des Atomabkommens 2015 hat der Iran seine Bemühungen verstärkt, seine geheimen Unterlagen zu verstecken", sagte er. Die islamische Republik wolle ihr Wissen über Atomwaffen erhalten und mehren, um in Zukunft darauf zugreifen zu können.

Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob er neue Sanktionen gegen den Iran verhängen und damit faktisch das Abkommen kippen will, das er massiv kritisiert hat. Die anderen Unterzeichnerstaaten, darunter Deutschland, wollen an dem Vertrag festhalten. Am Sonntag hatte Netanjahu mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über den Iran beraten und zudem mit Präsident Donald Trump telefoniert.

Im Anschluss hatte Pompeo erklärt: "Wir sind weiterhin sehr besorgt über die gefährliche Eskalation der Bedrohung Israels und der Region durch den Iran." Netanjahu bezeichnete das iranische Atomprogramm als größte Bedrohung für die Welt, insbesondere für Israel und die USA. (rtr)