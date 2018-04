NSU-Prozess: Verteidiger fordern für Beate Zschäpe höchstens zehn Jahre Haft

Zehn Morde, Sprengstoffanschläge, Banküberfälle: Der NSU hat eine Spur der Gewalt durch Deutschland gezogen. Beate Zschäpe ist der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" angeklagt.

Beate Zschäpe wird die Mittäterschaft an mehreren Morden des NSU vorgeworfen. Die Verteidigung Zschäpes argumentiert jedoch dagegen.

Die Anwälte der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe haben im NSU-Prozess eine maximal zehnjährige Haftstrafe gefordert. Zschäpe sollte demnach nur wegen besonders schwerer Brandstiftung und Beihilfe zu mehreren Raubüberfällen verurteilt werden.

Wegen Mittäterschaft an den Morden und Anschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" solle sie jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wie ihre Anwälte Hermann Borchert und Mathias Grasel am Donnerstag vor dem Münchner Oberlandesgericht sagten.

Die Plädoyers der Verteidigung waren an den vergangenen Prozesstagen mehrmals verschoben worden. Vor allem durch Befangenheitsanträge hatten die Verteidiger so den Prozess in die Länge gezogen. Die Anträge wurden dabei teilweise ohne Begründung eingereicht. (dpa/ac)