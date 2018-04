Emmanuel Macron bei Donald Trump: Es gibt Küsse

Macron zu dreitägigem Staatsbesuch in den USA Mit demonstrativen Gesten der Freundschaft hat der Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den USA begonnen. US-Präsident Donald Trump und Macron pflanzten gemeinsam einen Baum ...

Wer pflanzt, der bleibt, hatte sich Emmanuel Macron vielleicht gedacht und seinem Gastgeber ein lebendiges Geschenk mit nach Washington gebracht, das bei guter Pflege auch dann noch Wurzeln schlägt, wenn Donald Trump längst bei selbigen liegt.

Als der US-Präsident und sein französisches Gegenüber die aus einem nordfranzösischen Gefechtsfeld des Ersten Weltkriegs entnommene Jung-Eiche symbolisch für die Fotografen einpflanzten, waren die Aufgaben klar verteilt.

Die Männer, die sich vorher innig mit einer beinahe an Moskauer Politbüro-Küsse erinnernden Umarmung begrüßt hatten, schaufelten. Melania Trump und Brigitte Macron unterließen unüberlegte Schritte, um in ihren Pumps nicht im weichen Rasen vor dem Weißen Haus zu versinken.

Trumps Umfragewerte waren Thema

Mit Erfolg. Der informelle Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs Macrons in Amerika verlief reibungslos. Was auch das zum Warmwerden gedachte private Abendessen einschloss. In Mount Vernon, zehn Helikopter-Flugminuten entfernt, führte Trump die Gäste am Montagabend auf die sonst von Touristen bevölkerte Terrasse, von der aus einst George Washington mit seiner Frau Martha den majestätischen Blick auf den Potomac-Fluß genoss.

Donald Trump hat Emmanuel Macron als ersten offiziellen Staatsgast in Washington empfangen. Der französische Präsident besucht Trump ganze drei Tage – und macht dabei eine ganze Reihe von Stationen. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Foto vor historischer Kulisse: Gemeinsam mit der amerikanischen First Lady Melania und Brigitte Macron ließen sich die beiden Staatsoberhäupter zum Beispiel vor dem Answesen des ersten amerikanischen Präsidenten George Washington fotografieren. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Mit Golf-Caddys ließen sich die zwei Präsidenten über das Anwesen chauffieren. Für den Abend war ein Dinner in dem ehemaligen Landsitz Mount Vernon geplant, dem im Kolonialstil errichteten Anwesen nördlich von Washington. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Zuvor spazierten die zwei Paare durch den Garten des Weißen Hauses. „Frankreich ist ein ganz besonderes Land. Es ist eine große Ehre“, sagte Trump zu Beginn des Besuchs. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Symbolischer Akt: Die beiden Staatschefs pflanzten mit ihren Frauen eine junge Eiche, die Macron mitgebracht hatte. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS



Trump und Melania flogen mit dem Staatsbesuch in diesem Marine-Hubschrauber. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

„Dieser Besuch ist sehr wichtig in unserem heutigen Kontext – mit vielen Unsicherheiten, vielen Sorgen und machmal vielen Bedrohungen“, sagte Macron nach seiner Ankunft. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Kurz nach der Ankunft: Donald Trump mit Melania, Emmanuel Macron mit Brigitte. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte landeten zuvor auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews in Maryland. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Der ruhmreiche General im Unabhängigkeitskrieg, Mitautor der Verfassung der USA und deren erster Präsident, hatte das Landgut in Virginia Ende des 18. Jahrhunderts mithilfe von Sklaven zu einem der größten Whiskey-Produzenten im Land gemacht.

Beim Abendessen mit Seezunge, Pasta mit Zitronen-Ricotta-Füllung, Schokoladen-Soufflé und Kirsch-Vanille-Eis sprach man über den Zustand der US-Konjunktur, Trumps Umfragewerte und die nahenden Zwischenwahlen im Kongress.

Trump nennt die Grande Nation den engsten Partner

Dienstagmorgen dann unter grauem Himmel der offizielle Empfang mit allen militärischen Ehren, Nationalhymnen und 21 Kanonenböllern am Weißen Haus. Zu Ehren der Macrons defilierte das Old Guard Fife and Drum Corps in historischen Uniformen vor der Ehrentribüne und spielte den "Yankee Doodle".

Trump stellte, nach Genesungswünschen für den im Krankenhaus liegenden Ex-Präsidenten George Bush und Worten der Anteilnahme für die Opfer der Amokfahrt in Toronto, die Rolle Frankreichs als Geburtshelfer der Vereinigten Staaten heraus.

In seinem ersten Jahr als US-Präsident hat Donald Trump mit vielen Konventionen gebrochen – und mit seinem Verhalten für viel Aufsehen gesorgt. Das ging gleich gut los am Tag seiner Vereidigung: Als die Trumps am 20. Januar 2017 am Weißen Haus ankommen, um mit den Obamas vor der Zeremonie Tee zu trinken, lässt der künftige Präsident seine Frau Melania einfach stehen und geht schon mal die Stufen hinauf. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Eine der letzten Amtshandlungen des noch amtierenden Präsidenten Barack Obama und der scheidenden First Lady Michelle: der nächsten First Lady Melania das Gefühl geben, willkommen zu sein. Das Bild, das dabei entstand, sprach für viele Betrachter Bände. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

War da was? Beim ersten Staatsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim neuen US-Präsidenten am 17. März 2017 ist auf Videos vom Fototermin im Oval Office deutlich zu hören, wie die deutsche Regierungschefin Trump fragt, ob er fürs Foto Hände schütteln wolle. Tump schien Merkel zu ignorieren, dieses Bild sorgte für viel Aufsehen, nicht nur in Deutschland. Trump erklärte später, er habe Merkels Frage nicht gehört. Dass er ihr nicht die Hand geben wollte, war tatsächlich eine Überinterpretation vieler Medien – die beiden hatten sich an dem Tag bereits mehrmals Hände geschüttelt. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

In den ersten Monaten seiner Präsidentschaft machte Donald Trumps eigenwillige Art, Hände zu schütteln, viele Schlagzeilen. Dass es noch eigenwilliger geht, bewiesen die Teilnehmer des Asean-Gipfels im philippinischen Manila dem US-Präsidenten. Sie haben den ganz besonderen Asean-Handshake. Und der stellte Trump zunächst vor mittelgroße Probleme. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Schließlich hatte es aber auch Trump verstanden. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS



Für viel Spott nicht nur in den sozialen Medien sorgte ein Bild, dass bei Donald Trumps erster Auslandsreise als US-Präsident im saudi-arabischen Riad entstand: Bei der Eröffnungszeremonie für das „Globale Zentrum für den Kampf gegen extremistische Ideologie“ legten Trump (in Begleitung von First Lady Melania), der saudische König Salman bin Abdulaziz al-Saud (2.v.l.) und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (l.) ihre Hände auf eine leuchtende Kugel. Das Bild könne sehr gut als Beleg für Verschwörungstheorien herhalten, witzelten viele Twitterer. Foto: dpa Picture-Alliance / AA/ABACA / picture alliance / abaca

Gar nicht lustig fanden viele das, was Trump am 23. Mai 2017 nach seinem Besuch in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem im Gästebuch hinterließ. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

„Es ist eine große Ehre, mit all meinen Freunden hier zu sein – so fantastisch + werde es nie vergessen“, schrieb Trump, nachdem er mit Gattin Melania einen Kranz niedergelegt hatte. Viele hielten die Wortwahl Trumps dieses Ortes und Anlasses für völlig unangemessen. Foto: POOL New / REUTERS

Unangemessen ist auch eine treffende Beschreibung für Donald Trumps Aussage im Angesicht der französischen Première Dame Brigitte Macron:„Sie sind wirklich gut in Form“, sagte der 71-Jährige, als er im Juli 2017 zum ersten Mal die 64-jährige Frau des damals 39 Jahre alten französischen Präsidenten Emmanuel Macron (r., mit Melania Trump, 47) traf. Weite Teile der politisch interessierten Menschheit erlebten ein schweren Fall von Fremdscham. Foto: POOL New / REUTERS

Unglaube und Spott waren verbreitete Reaktionen, als Präsident Trump am 21. August 2017 ohne Schutzbrille in die Sonne blickte, um die Sonnenfinsternis über den USA zu beobachten. First Lady Melania hatte auf die unzähligen Warnungen gehört und sah sich das Himmelsphänomen mit Schutzbrille an. Foto: dpa Picture-Alliance / Sachs Ron/CNP/ABACA / picture alliance / abaca



Er ist kein eleganter Mann, soviel ist klar. Schon mehrfach haben Bilder wie dieses das Netz erfreut: Twitterer machen sich mit großem Vergnügen über die ungeschickte Haltung des Präsidenten beim Trinken lustig. Foto: REUTERS / KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Kein bisschen witzig fanden die meisten Trumps Auftritt in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan, nachdem Hurrikan Maria das Außengebiet der USA verwüstet hatte. Der US-Präsident traf auf Bewohner und warf Küchenrollen in die Menge, als wären es Basketbälle. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

Der US-Präsident verabschiedete sich von Menschen in dem in weiten Teilen zerstörten Gebiet mit „have a good time“ – „schöne Zeit euch noch“. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

Er nannte die Grande Nation seit 241 Jahren den "ältesten und engsten Partner" und sprach von einer "unumstößlichen" Freundschaft beider Länder. Trump bedankte sich ausdrücklich für die militärische Unterstützung Frankreichs beim jüngsten Vergeltungs-Schlag auf Chemiewaffen-Anlagen in Syrien.

"Verabredung mit der Geschichte"

Macron setzte die klar politischeren Signale, als er auf dem roten Podium auf dem Süd-Rasen des Weißen Hauses nationalistische Strömungen und die Gefahren ansprach, die vom Klimawandel ausgingen. "Zusammen sollten wir eine neue Form von Wohlstand für alle Menschen schaffen, das bedeutet Innovation, freier und fairer Handel und der Schutz unserer Mittelschicht", sagt Macron und rief beide Länder auf, gemeinsam und "wirksam für unseren Planeten" zu arbeiten.

Frankreich, Europa und die USA hätten eine "Verabredung mit der Geschichte", fügte Macron hinzu. "Und unsere vornehmste Pflicht ist es, dabei anwesend zu sein." Auch bei diesem Teil der Zeremonie suchten Macron und Trump oft Körperkontakt, fassten sich bei den Händen und an den Schultern. Melania Trump hier einzubinden, erwies sich wegen der üppigen Krempe am Hut der ganz in Weiß gekleideten First Lady als schwierig.

Europa im Blick: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht sich für eine Neugestaltung der Politik der Europäischen Union stark. Foto: Francois Lenoir / REUTERS

Emmanuel Macron ist der jüngste Präsident Frankreichs. Mit 39 Jahren wurde er zum Staatsoberhaupt gewählt. Die Stichwahl am 14. Mai 2017 entschied er klar für sich. Auch bei der Wahl zur Nationalversammlung im Juni erreichte seine Partei die absolute Mehrheit. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images

Hinter Macron steht die von ihm 2016 gegründete politische Bewegung „En Marche!“ (In Bewegung). Einen klassischen Parteiapparat hat er bislang nicht. Macron führte sein Wahlkampfteam wie ein Start-Up-Unternehmen. Foto: Michel Spingler / dpa

Der Arztsohn war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie., dann holte ihn der damalige Präsident François Hollande als Berater in den Elysée-Palast. Von 2014 bis 2016 war er Wirtschaftsminister. Foto: POOL / REUTERS

Anschließend ist Macron aus dem Schatten seines Mentors im Elysée-Palast getreten, hat eine politische Blitzkarriere gemacht und den Sozialisten beerbt. Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS



Macron ist unkonventionell, er will „weder rechts noch links“ sein. Foto: REUTERS / JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Er gilt als Mitte-Links-Politiker, seine Ausrichtung ist sozialliberal. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Berührungsängste hat er jedenfalls nicht. Weder bei den französischen Bürgern, ... Foto: POOL / REUTERS

... noch bei Tieren. Foto: Eric Feferberg / dpa

Manche nennen den Politjungstar den „französischen Kennedy“. Schon vor der Wahl war von einer „Macromania“ die Rede. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images



Verheiratet ist Macron seit 2007 mit Brigitte Macron. Die beiden kennen sich seit seiner Schulzeit. Foto: Eric Feferberg / dpa

Brigitte Macron war damals seine Französischlehrerin. Sie hat drei Kinder aus erster Ehe, zwei davon älter als Macron. Foto: Christophe Ena / dpa

Das ungewöhnliche Paar bringt Glamour in den Élysée-Palast. Foto: Yoan Valat / dpa

Macron ist wie so viele andere Spitzenpolitiker Frankreichs Absolvent der Elite-Hochschule ENA. Doch er sieht sich nicht als Teil des politischen Establishments, sondern als Erneuerer, der Frankreich aufrütteln und modernisieren will. Foto: Eric Feferberg / dpa

Der haushohe Sieg bei der Parlamentswahl gibt Macron ausreichend Rückhalt für sein Reformprogramm. Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images



Der achte Präsident der Fünften Republik will die französische Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Foto: Valentin Flauraud / dpa

Dafür plant er unter anderem eine Lockerung des Arbeitsrechts. Foto: Etienne Laurent / dpa

Ob das an seiner Beliebtheit kratzen wird? Foto: POOL / REUTERS

Macron, die mächtigste Frau Europas und der mächtigste Mann der Welt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der US-Präsident Donald Trump sind zwei Spitzenpolitiker, an denen Macron seit seinem Amtsantritt ganz wesentlich seine Selbstdarstellung ausgerichtet hat. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Auf dem G20-Gipfel in Hamburg suchte der selbstbewusste junge Staatschef 2017 demonstrativ die Nähe zu Merkel. Foto: Morris MacMatzen / Getty Images



Auch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump traf Macron 2017. Foto: Matt Cardy / Getty Images

In Frankreich trifft Macron auch auf viel Widerstand mit seiner Politik. Hier protestieren in Paris Demonstranten gegen Macrons Plan für eine Justizreform. Foto: Francois Mori / dpa

Danach zogen sich die Präsidenten zu einem 30-minütigen Gespräch unter vier Augen zurück. Später stießen Experten beider Delegationen hinzu. Ganz oben auf der Tagesordnung: Nur noch sieben Tage sind Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union von Trumps verhängten Strafzöllen ausgenommen.

Angela Merkel reist bald an

Macron und mit ihm die am Ende der Woche anreisende Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen Trump eine dauerhafte Ausnahme abringen und ein für die gesamte EU geltendes Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten anbahnen.

Zweite Priorität: Bis zum 12. Mai muss sich Trump erklären, ob die USA sich weiter an das Atomabkommen mit dem Iran gebunden fühlen. Trump hat mehrfach mit harten Tönen den Ausstieg angedroht, was laut Macron ein schwerer Fehler wäre, weil es "keinen Plan B gibt" und dadurch die Kriegsgefahr im Nahen Osten steige.

Kann Macron den 71-Jährigen zu einem Kurswechsel bewegen? "Alles, was wie ein Rückzug Trumps von alten Positionen aussieht, würde als Schwäche angesehen", sagen demokratische Kongress-Abgeordnete. Letztere waren, was unüblich ist, nicht zum Höhepunkt der Staatsvisite am Dienstagabend (Ortszeit) eingeladen. Beim Staatsdinner wird allein der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, die Farben der Oppositionspartei hochhalten.

Edles Geschirr kommt von Vorgänger-Regierungen

Die Verantwortung für das Festmahl liegt bei First Lady Melania Trump. Sie ließ edles Geschirr aus den Beständen der Vorgänger-Regierungen Bush und Clinton eindecken.

Bevor ein Ensemble der National-Oper Washingtons die rund 130 geladenen Gäste (entschieden weniger als bei vergleichbaren Veranstaltungen unter Vorgänger Obama) musikalisch unterhält, serviert White-House-Küchenchefin Cristeta Comerford ein Drei-Gänge-Menü, aus dem die Ziegenkäse-Torte, das Lammkarree mit Cipollini-Zwiebel und der Nektarinen-Kuchen mit Sahne-Eis laut dem Gastro-Kritiker der "Washington Post" herausragen.

Obwohl Trump in Virginia ein Weingut besitzt, kommen die teilweise in französischen Eichenfässern gereiften Tropfen, die zum Mahl ausgeschenkt werden (ein Chardonnay und ein Pinot Noir), von der Westküste.