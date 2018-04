Mutmaßlicher Paris-Attentäter: Urteil gegen Salah Abdeslam erwartet

Der mutmaßliche IS-Terrorist Salah Abdeslam (vorne) am 5. Februar im Gerichtssaal in Brüssel.

Salah Abdeslam steht in Brüssel zunächst wegen eines Schusswechsels mit der Polizei vor Gericht. Das Urteil wird am Montag erwartet.

Gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter und IS-Terroristen Salah Abdeslam soll am Montag (8.45 Uhr) in Brüssel das erste Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert in dem Prozess gegen den 28-Jährigen die Höchststrafe von 20 Jahren Haft, sein Verteidiger plädiert wegen Verfahrensfehlern auf Straffreiheit.

Der französische Angeklagte marokkanischer Abstammung soll zu einer Terrorzelle des Islamischen Staates (IS) gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Abdeslam wird am Montag nicht zur Urteilsverkündung erwartet.

In Brüssel steht Abdeslam zunächst wegen eines Schusswechsels mit der belgischen Polizei vor Gericht. Nach den Pariser Anschlägen soll er nach Belgien geflohen und dort untergetaucht sein. Monatelang wurde nach Abdeslam gefahndet, er galt als Europas meistgesuchter Terrorist.

Bei Schießereien und Explosionen am 13. November 2015 im 10. Arrondissement wurden viele Menschen verletzt und zahlreiche getötet. Zu den Anschlägen bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Foto: Etienne Laurent / dpa

Die französische Polizei sicherte das Gebiet rund um die Bataclan Konzerthalle. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

In der Konzerthalle wurden bis zu 100 Geiseln genommen. Die Terroristen sollen in der Halle wild um sich geschossen haben, berichteten Zeugen. Foto: Christophe Petit Tesson / dpa

Die Konzerthalle war ausverkauft. Es fand am Abend ein Konzert der Band „Eagles of Death Metal“ statt. Foto: Christophe Petit Tesson / dpa

In der Halle sollen mehrere schwarz gekleidete Männer um sich geschossen haben. Foto: Yoan Valat / dpa



Nahe des Stade de France, dem Pariser Stadion, kam es zu drei Explosionen. Foto: Etienne Laurent / dpa

In dem Stadion spielte gerade die deutsche gegen die französische Fußball-Nationalmannschaft, als es zu den Angriffen kam. Foto: Etienne Laurent / dpa

Die Menschen strömten nach dem Spiel aus dem Fußballstadion. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

Im Stadion herrschte Fassungslosigkeit. Foto: Uwe Anspach / dpa

Bereits am Nachmittag gab es in einem Pariser Hotel eine Bombendrohung. Dort war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft untergebracht. Kurze Zeit später gab die Polizei aber Entwarnung. Foto: Ian Langsdon / dpa



Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft harrten nach den Attacken noch lange im Stadion aus. Foto: Adam Pretty / Bongarts/Getty Images

Die ersten Helfer waren kurz nach den Attacken am Abend in der Pariser Innenstadt vor Ort. Foto: Etienne Laurent / dpa

Die Situation in Paris war noch sehr unübersichtlich. Foto: PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Die verletzten Menschen wurden von Ersthelfern und Sanitätern versorgt. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Ermittler sicherten und untersuchten das Gebiet rund um das Fußballstadion. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS



Der damalige US-Präsident Barack Obama verurteilte die Anschläge als „abscheulichen Versuch“, die Welt zu terrorisieren. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Die Straßen in Paris waren nach den Vorfällen abgeriegelt. Foto: Etienne Laurent / dpa

Polizisten standen schwer bewaffnet rund um die Anschlagsorte. Foto: Etienne Laurent / dpa

Vor der Französischen Botschaft in Berlin wurden Kerzen für die Opfer der Anschläge angezündet. Foto: Lukas Schulze / dpa

Abdeslam will nicht aussagen

Bei einer Polizei-Razzia im Brüsseler Viertel Forest kam es dann zu dem Feuergefecht, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Wenige Tage später wurden Abdeslam und der Mitangeklagte Soufien Ayari in der Gemeinde Molenbeek gefasst – kurz vor den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt .

Zum Prozessauftakt hatte Abdeslam gesagt, er wolle nicht auf Fragen des Gerichts antworten. "Ich verteidige mich durch Schweigen." Das Gericht solle seine eigenen Schlüsse ziehen, er vertraue auf Allah. Sein mutmaßlicher Komplize Ayari machte hingegen ausführliche Angaben und räumte Verbindungen zum IS ein. Die eigentlichen Tatvorwürfe bestritt er jedoch. Gegen ihn wird am Montag ebenfalls das Urteil erwartet. (dpa)

In Belgiens Hauptstadt Brüssel steht das öffentliche Leben still. Bei Terroranschlägen am Flughafen und in der Metro sind am Dienstagmorgen Dutzende Menschen getötet worden. Es gab über zweihundert Verletzte. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Die Terrorserie begann gegen 8 Uhr auf dem Brüsseler Flughafen. In der Abflughalle ... Foto: REUTERS TV / REUTERS

... gab es in kurzer Folge zwei Explosionen. Die Schäden an der Fassade des Flughafengebäudes zeugen von der Wucht der Detonation. Die Explosion ... Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images

... riss viele Löcher in die Wände der Abflughalle. Foto: REUTERS / FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Eine Überwachungskamera hat Männer festgehalten, die mutmaßliche Attentäter vom Flughafen sein sollen. Auffällig ist, dass die beiden Männer links jeweils an einer Hand einen Handschuh tragen. Das Bild wurde offenbar irrtümlich veröffentlicht, die Bundespolizei bestätigte später die Authentizität. Foto: FMG



Augenzeugen berichteten, zuvor seien außerdem Schüsse zu hören gewesen. Eine Person habe etwas auf Arabisch gerufen, berichteten mehrere Menschen vor Ort der Nachrichtenagentur Belga. Foto: Dirk Waem / dpa

Flüge nach Brüssel werden umgeleitet. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Der Flughafen Brüssel wurde evakuiert. Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images

Polizisten und Soldaten ... Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images

... brachten die Menschen in Sicherheit. Foto: Olivier Hoslet / dpa



Mitarbeiter und Reisende mussten ... Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images

... das Flughafengelände verlassen. Der Flughafen wurde nach der Räumung geschlossen. Viele Reisende ... Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images

... wurden in eine Turnhalle in der Nähe des Flughafens Brüssel-Zaventem gebracht. Foto: Jonas Roosens / dpa

Der Schock sitzt tief bei den Menschen. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Flughafenmitarbeiter lagen sich in den Armen ... Foto: Sylvain Lefevre / Getty Images



... und spendeten sich gegenseitig Trost. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Der zweite Angriff ereignete sich kurz nach den Anschlägen am Brüsseler Flughafen. Foto: imago stock&people / imago/Xinhua

An der Metro-Station Maelbeek nahe des Europaviertels explodierte ein Sprengsatz. Foto: Francesco Calledda / dpa

Viele Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Behörden haben für ganz Belgien die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, teilte ein Sprecher von Innenminister Jan Jambon am Dienstag mit. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Nach der Explosion in der Metro sperrte die Polizei unter anderem die Rue de la Loi weiträumig ab. Kurz vor Mittag machte die Nachricht von einer weiteren Explosion die Runde. Später stellte sich aber heraus, ... Foto: Laurie Dieffembacq / dpa



... dass die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gesprengt hatte. Foto: REUTERS / REUTERS TV / REUTERS

Fotos auf Twitter zeigen, wie die Menschen eine U-Bahn zwischen den Stationen Arts-Lois und Maelbeek verlassen ... Foto: Evan Lamos/Euractiv / dpa

... und entlang der Schienen nach draußen geführt werden. Foto: HANDOUT / REUTERS

In der Hauptstadt standen U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse still. Die Zugänge zur Metrostation Schuman wurde abgesperrt. Sie liegt am Gebäude der Europäischen Kommission. Foto: Arnulf Stoffel / dpa

Eine Karte zeigt die Orte, an denen die Sprengsätze explodiert sind. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa-infografik



Die Anschläge in Belgiens Hauptstadt versetzten auch die Sicherheitsbehörden anderer Länder in Alarmbereitschaft. In den Niederlanden ... Foto: Remko De Waal / dpa

... waren zusätzliche Sicherheitskräfte etwa am Hauptbahnhof in Amsterdam im Einsatz. Foto: Remko De Waal / dpa

Auch am Flughafen Warschau in Polen wurde die Sicherheitsstufe erhöht. Foto: Bartlomiej Zborowski / dpa

In Budapest standen schwerbewaffnete Anti-Terror-Kräfte in der Nähe des Parlamentsgebäudes bereit. Die ungarischen Behörden hatten nach den Brüsseler Anschlägen Terrorwarnstufe 2 ausgerufen. Foto: Zoltan Balogh / dpa

Und auch in Deutschland wurden vielerorts die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöht. Am Flughafen Köln/Bonn liefen Polizisten verstärkt Patrouille ... Foto: Henning Kaiser / dpa



... und an der Zufahrt zum Terminalbereich des Flughafens Frankfurt am Main überprüfte die Polizei vermehrt Fahrzeuge. Foto: Boris Roessler / dpa

Am Nachmittag wurde das Atomkraftwerk Tihange, 70 Kilometer von Aachen entfernt, teilweise evakuiert. Über eine konkrete wurde nichts bekannt, es halte sich um eine präventive Maßnahme, hieß es aus Sicherheitskreisen. Foto: Julien Warnand / dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel trat am Dienstag um 17 Uhr vor die Presse und drückte „tiefe Bestürzung und Trauer“ aus. Die Täter, so die Kanzlerin, seien „Feinde aller Werte, für die Europa heute steht“. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Überall in Brüssel hatten sich am frühen Abend die Menschen wieder auf die Straße getraut und ihre Solidarität bekundet. Viele von ihnen malten Botschaften mit Kreide auf die Straßen. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Überall in Brüssel hingen die Nationalflaggen auf Halbmast. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS



Die Abflughalle des Zaventem-Flughafens, die durch die Bombenexplosionen verwüstet wurde. Foto: HANDOUT / REUTERS

Menschen trauern am Place de la Bourse in Brüssel. Foto: Carl Court / Getty Images

Kurz vor der Dämmerung in der belgischen Hauptstadt zündeten viele Menschen Kerzen an. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Ein Lichtermeer entstand auch am Place de la Bourse. Foto: Carl Court / Getty Images

Der Spruch, der seit den Anschlägen auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ für Solidaritätsbekundungen benutzt wird, war auch in Brüssel oft zu lesen: „Je suis Bruxelles – Ik ben Brussel“ – auf Deutsch: Ich bin Brüssel. Foto: Carl Court / Getty Images



Überall in der Welt bekundeten Nationen ihre Solidarität mit den Terroropfern von Belgien mit illuminierten Gebäuden, so wie hier am Monument „Los Arcos“ im mexikanischen Guadalajara. Foto: Ulises Ruiz Basurto / dpa

In Guadalajara erleuchtete auch das Monument „La Minerva“ in den belgischen Nationalfarben. Foto: Ulises Ruiz Basurto / dpa

Im Stadion der New York Yankees und der New York Mets wurde ebenfalls kondoliert. Foto: Jerome Miron / USA Today Sports

Die Stadthalle in Lissabon. Foto: Antonio Cotrim / dpa

Der Burj Khalifa in Dubai erschien in den Farben der europäischen Flagge. Foto: Ali Haider / dpa



In Amsterdam wurde der Königspalast angestrahlt. Foto: Evert Elzinga / dpa

Das Nagyardei-Stadium im ungarischen Debrecen. Foto: Zsolt Czegledi / dpa

Der Trevi-Brunnen in Rom. Foto: Giuseppe Lami / dpa

Auf dem Nationalstadion in Warschau erschien ein eindeutiger Schriftzug. Foto: Bartlomiej Zborowski / dpa

In Warschau zeigte sich auch der Kultur- und Wissenschaftspalast in Solidaritätsfarben. Foto: Jacek Turczyk / dpa



Viele Menschen versammelten sich am Abend am Römer Trevi-Brunnen. Foto: STEFANO RELLANDINI / REUTERS

Der Eiffelturm in Paris. Foto: PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Das Brandenburger Tor in Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Am frühen Abend startete die Polizei einen Einsatz in der Brüsseler Gemeinde Shaerbeek. Aus der Luft wurde das Viertel unter anderem mit Scharfschützen überwacht. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Medienberichten zufolge war die Polizei dem Tipp eines Taxifahrers gefolgt, der die mutmaßlichen Terroristen am Morgen aus Shaerbeek zum Flughafen gefahren hatte. Foto: Stephanie Lecocq / dpa



Bei der Durchsuchung einer Wohnung wurden eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie ein Sprengsatz mit Nägeln und chemische Substanzen gefunden. Foto: Stephanie Lecocq / dpa

Zu einer Schweigeminute um 12:00 Uhr haben sich am Mittwoch in Brüssel vor der Börse am Place de la Bourse viele Menschen versammelt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Ein Tag nach dem Terrorangriff wird auch im Sitz der EU-Kommission den Opfern gedacht (1. Reihe, v.l.n.r.): der französische Premierminister Manuel Valls, Belgiens König Philippe, Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, Belgiens Königin Mathilde und Belgiens Premierminister Charles Michel. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Trauer und Bestürzung bei den Angestellten der EU-Kommission. Foto: Olivier Hoslet / dpa