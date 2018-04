SPD-Parteitag gestartet – Lange tritt gegen Nahles an

In Wiesbaden läuft seit Sonntagmorgen der SPD-Parteitag. Es steht die Wahl der Vorsitzenden an. Auch zwei frühere Chefs sind gekommen.

Beide hatten es zuletzt schwer mit ihrer Partei – und kamen trotzdem: Die Ex-SPD-Chefs Sigmar Gabriel und Martin Schulz nehmen am Parteitag der Sozialdemokraten in Wiesbaden teil.

Die Delegierten in Wiesbaden wollten eine neuen Parteichefin wählen. Gegen Favoritin und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Beide haben auf dem Parteitag je 30 Minuten Redezeit.

Schulz und Gabriel vereint vor der Bühne

Schulz hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seit er sowohl auf den SPD-Vorsitz als auch auf das angestrebte Amt des Außenministers hatte verzichten müssen. Gabriel hatte der SPD übelgenommen, dass er in der neuen großen Koalition keinen Ministerposten mehr hat, und das auch sehr deutlich gemacht. Bis zuletzt war unklar, ob er am Sonntag nach Wiesbaden kommen würde.

Schäfer-Gümbel fordert Geschlossenheit

Hessens SPD-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in diesem Herbst, Thorsten Schäfer-Gümbel, rief zum Auftakt seine Partei zur Geschlossenheit auf. "Ich will, dass es in Zukunft kein Ihr oder Wir in unserer Partei mehr gibt, denn nur gemeinsam sind wir stark", sagte der hessische SPD-Chef.

Die Parteiführung habe nach schwierigen Wochen ein "Klima herstellen können, in dem das Mannschaftsspiel wieder deutlich nach vorne gerückt" sei. Die SPD stehe in Bayern und Hessen im Oktober vor schweren Landtagswahlen. In Hessen will Schäfer-Gümbel die schwarz-grüne Koalition ablösen. (dpa/rtr)

