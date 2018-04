SPD-Vorsitz: Wie viel Prozent kann Simone Lange Andrea Nahles abtrotzen?

Andrea Nahles und Simone Lange konkurrieren am Sonntag um den SPD-Vorsitz. Martin Schulz wird in Wiesbaden seine Abschiedsrede halten.

Wochenlang gingen sie sich aus dem Weg. Wenige Stunden vor Beginn des SPD-Parteitages schüttelten sich Andrea Nahles und Simone Lange am Samstag in Wiesbaden die Hände. In einer Vorstandssitzung plauderten sie kurz, dann setzten sie sich auf ihre Plätze. Eine der beiden Frauen wird am Sonntagnachmittag erste Vorsitzende in der 155-jährigen Parteigeschichte werden – so gut wie sicher wird es Nahles sein, die bereits die Bundestagsfraktion führt.

Ihrer Herausforderin Lange, die in Flensburg Oberbürgermeisterin ist, wird aber zugetraut, um die 20 Prozent der Stimmen zu bekommen. Lange hat sich geschickt als Gesicht jener SPD-Mitglieder inszeniert, die sich von "denen da oben" in der Berliner Parteiführung vernachlässigt fühlen. Nahles will gemeinsam mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz die bei der Wahl im September auf 20,5 Prozent abgestürzte SPD erneuern.

Simone Lange: Wer ist die Frau, mit Andrea Nahles um den SPD-Vorsitz konkurriert?

"Der Parteitag der SPD wird der Schlussstein sein an einem Gebäude, das mit vielen Entscheidungen der Sozialdemokratischen Partei und ihrer Mitglieder gebaut worden ist", meinte Scholz. Juso-Chef und GroKo-Gegner Kevin Kühnert will Nahles wählen, warnt aber vor einem "Weiter so". "Das Schlimmste wäre, wenn wir in einem halben Jahr wieder in den Alltagstrott verfallen würden. Die Gefahr ist sehr groß", sagte Kühnert. Es sei die Aufgabe der Vorsitzenden, dagegen anzugehen.

Scholz @OlafScholz „ganz froh“, dass er morgen den kommissarischen Parteivorsitz abgibt, die Nahles-Herausforderin @Simone_Lange sagt nach ihrem Auftritt in der Vorstandssitzung, sie habe die „Nervosität“ des Partei-Establishments gespürt #spdbpt18 @FunkeBerlin pic.twitter.com/Hl7kAYjSBu — Tim Braune (@BrauneTim) April 21, 2018

Härtere Debatten um Hartz IV erwartet

In Wiesbaden will auch der zurückgetretene SPD-Chef Martin Schulz eine Abschiedsrede halten. Schulz sorgt sich um sein europapolitisches Erbe. Kritik gibt es auch am von Außenminister Heiko Maas ausgelösten Kursschwenk mit einer härteren Gangart gegenüber Russland. Härtere Debatten stehen der SPD in der Sozialpolitik bevor. Während Arbeitsminister Hubertus Heil und der linke Parteiflügel über die Zukunft von Hartz IV diskutieren wollen, fürchten Scholz und Nahles eine rückwärtsgewandte Debatte über die vor 15 Jahren von Gerhard Schröder begonnenen, umstrittenen Arbeitsmarktreformen. (tb)