Papst schaltet sich in den Streit deutscher Bischöfe ein

Papst Franziskus hat den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Gespräch über die geplante Öffnung des Abendmahls für evangelische Ehepartner bestellt.

"Den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz hat der Wunsch des Heiligen Vaters erreicht, wonach dieser vorschlägt, in der Sache ein Gespräch in Rom zu führen", teilte die Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mit. "Diesen Wunsch des Heiligen Vaters begrüßt Kardinal Marx ausdrücklich", hieß es weiter.

Gemeinsames Abendmahl als Streitpunkt

Damit schaltet sich der Pontifex in einen offenen Streit in der Bischofskonferenz ein. Anfang April war bekanntgeworden, dass sich sieben deutsche Bischöfe unter Führung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki mit einem Brief an Papst Franziskus gewandt hatten, in dem sie die Rechtmäßigkeit des Zugangs von protestantischen Ehepartnern zur Kommunion anzweifeln. Kardinal Marx war von dieser Initiative nicht informiert gewesen.

Das war sein erster Auftritt als Papst Franziskus: Am Abend des 13. März 2013 zeigte sich der neu gewählte Pontifex auf der Loggia des Vatikans. Papst Franziskus ist der erste Lateinamerikaner und der erste Jesuit, der zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus bei vielen Katholiken Hoffnungen geweckt. Dieses Schwarzweiß-Foto zeigt den jungen Argentinier Jorge Mario Bergoglio (hintere Reihe, 2. v.li.) mit Familienangehörigen in Buenos Aires. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / AP Photo

Schon bald nach seiner Wahl traf sich Franziskus mit seinem zurückgetretenen Vorgänger Benedikt XVI. Das Treffen zwischen dem amtierenden und dem emeritierten Papst gilt als „weltgeschichtliche Stunde". Foto: Osservatore Romano / © epd-bild / Osservatore Romano

Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz in Rom trat der neue Papst sein Amt an. Der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano (re.), steckte Franziskus den Fischerring auf. Den Amtsring aus vergoldetem Silber ziert eine Darstellung des Apostel Petrus, dessen Nachfolger die Päpste sind. Hunderttausende Gläubige hatten sich versammelt, um mit dem Oberhaupt der weltweit mehr als einer Milliarden Christen die rund zweistündige Messe zu feiern. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild/Cristian Gennari/Agen

Da durfte der Sombrero nicht fehlen: Im Februar 2016 besuchte Franziskus Mexiko. In der Basilika der Heiligen Jungfrau von Guadalupe zelebrierte er eine Messe. Foto: dpa Picture-Alliance / Presidenciamx / picture alliance / ZUMAPRESS.com



Große Aufmerksamkeit erregte der Besuch des Papstes im April 2016 auf der griechischen Insel Lesbos. Dort waren Tausende Flüchtlinge gestrandet. Viele von ihnen begrüßten den Pontifex. Am Ende nahm Franziskus zwölf Flüchtlinge mit nach Rom. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.

Ein Höhepunkt war der Besuch des Papstes in den USA im September 2015, wo er in Washington mit US-Präsident Barack Obama zusammentraf. Die beiden verstanden sich offenbar bestens. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Karfreitag 2016 im Vatikan: Papst Franziskus begeht die Leiden Christi am Kreuz in tiefer Demut. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Papst Franziskus ist ein Mann der großen Gesten. Es fällt ihm nicht schwer, die Menschen für sich einzunehmen. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Auf seiner Afrikareise besuchte Franziskus im November 2015 auch das Armenviertel Kangemi in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Beim Besuch des Slums am Stadtrand beklagte er die Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile in Elendsvierteln am Rande von Metropolen. Foto: L'Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.



Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Juli 2016. Schweigend durchschritt Franziskus das Eingangstor mit dem zynischen Motto „Arbeit macht frei". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Im Juli 2013 besuchte Papst Franziskus in Rio de Janeiro den Weltjugendtag. Am Strand der Copacabana feierte er in Anwesenheit von einer Million Menschen ein Begrüßungsfest mit brasilianischer Musik, Tanz und Feuerwerk. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Wortgewandt und mit viel Witz übt Papst Franziskus sein Amt an der Spitze der katholischen Kirche aus. Foto: Thomas Lohnes

Im Mai 2016 erhielt der Pontifex den Internationalen Karlspreis. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (re.) gratulierte. Der Papst bekam die Auszeichnung „in Würdigung seines herausragenden Engagements für Frieden, Verständigung und Barmherzigkeit in einer europäischen Gesellschaft der Werte". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Ein historischer Moment: Am Reformationstag 2016 trafen sich Franziskus und der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Munib Younan (li.), im schwedischen Lund zu einer gemeinsamen Messfeier. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.



Bei dem Treffen mit den Lutheranern in Lund, mit dem das Lutherjahr 2017 offiziell eingeläutet wurde, warb Franziskus für mehr Gemeinsamkeit zwischen Katholiken und Protestanten. Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Zuvor, Ende Februar, hatte die Bischofskonferenz auf ihrer Frühjahrstagung mit großer Mehrheit beschlossen, eine "Handreichung" für Geistliche zum Abendmahl von Ehepaaren unterschiedlicher Konfession auf den Weg zu bringen. Danach dürfen Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen künftig im Einzelfall gemeinsam an Eucharistiefeiern in katholischen Kirchen teilnehmen. Diese Handreichung wurde bisher nicht veröffentlicht.

Die Diskussion um ein gemeinsames Abendmahl ist seit Jahrzehnten ein Streitpunkt zwischen Katholiken und Protestanten. Das Abendmahl ist im Christentum von zentraler Bedeutung. Protestanten sind von katholischen Abendmahlsfeiern zumeist ausgeschlossen. Katholischen Christen wiederum untersagt das Kirchenrecht bisher die Teilnahme am evangelischen Abendmahl.

Es geht um theologische Feinheiten

Ein Grund: Evangelische Pfarrer sind aus katholischer Sicht nicht gültig geweiht. Papst Johannes Paul II. hatte 2003 in seiner Enzyklika "Ecclesia de Eucharistia" bekräftigt, dass ein katholischer Gläubiger nicht die Kommunion in einer Gemeinschaft empfangen könne, "der das gültige Sakrament der Weihe fehlt".

Ein zweiter Grund für die untersagte Teilnahme am Abendmahl ist das unterschiedliche Eucharistieverständnis. Dabei geht es um theologische Feinheiten. Katholiken gehen von einer vollständigen und dauerhaften Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi aus (Transsubstantiation), Lutheraner hingegen sprechen von einer Allgegenwart (Ubiquität) oder der Einheit von Leib und Blut Christi in Brot und Wein (Konsubstantiation). Unterschiede, die selbst von theologischen Experten nur schwer vermittelbar sind.

Die evangelische Kirche hat mit der sogenannten Interkommunion kein Problem. Sie erlaubt den Katholiken, bei ihnen das Abendmahl zu empfangen.

Joseph Ratzinger schrieb Kirchengeschichte, als er am 19. April 2005 vom Konklave zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt wurde. Wir zeigen sein Leben in einer Fotostrecke. Foto: ZUMA Press / imago

Der emeritierte Papst Benedikt wurde am 16. April 1927 als Joseph Alois Ratzinger im bayerischen Marktl am Inn als Sohn eines Gendarmeriemeisters geboren. Während seiner Gymnasialzeit wird Ratzinger gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Luftwaffenhelfer eingesetzt. Foto: ZUMA Press / imago

Diese Aufnahme zeigt Ratzinger mit seiner Schwester Maria (l.), seinem Bruder Georg, seiner Mutter Maria und seinem Vater Joseph. Foto: ZUMA Press / imago

Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger an der Philosophisch-Theologischen Hochschule von Freising und an der Universität München Philosophie und Theologie. Foto: German Catholic News Agency KNA / Getty Images

Joseph Ratzinger (r.) und sein Bruder Georg wurden am 29. Juni 1951 zusammen mit 42 anderen jungen Männern im Dom von Freising zu Priestern geweiht. Foto: Erzbistum / dpa



Auf die im Alter von 31 Jahren im Jahr 1958 angetretene erste Professur für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising folgten Rufe nach Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Dieses Foto zeigt den Geistlichen 1959 in seinem Privatbüro in Freising. Foto: German Catholic News Agency KNA / Getty Images

Von 1962 bis 1965 nahm Ratzinger als theologischer Berater des Erzbischofs von Köln, Kardinal Joseph Frings, am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Foto: REUTERS / KNA-BILD / REUTERS

Als neuer Erzbischof von München und Freising trug Ratzinger während der Fronleichnamsprozession am 9. Juni 1977 in der Münchner Innenstadt die Monstranz. Foto: Hartmut Reeh / dpa

Am 27. Juni 1977 wurde Ratzinger zum Kardinal ernannt. Papst Paul VI. (l.) steckte ihm während einer Zeremonie im Petersdom im Vatikan als Zeichen seiner neuen Würde den Kardinalsring an. Foto: dpa Picture-Alliance / UPI / picture-alliance/ dpa

Papst Johannes Paul II. ernannte im November 1981 Kardinal Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation. Foto: REUTERS / KNA-BILD / REUTERS



Kardinal Joseph Ratzinger während einer Pressekonferenz im Mai 1986 im Vatikan, auf der er seine Schrift über Freiheit und Befreiung vorstellte. Foto: epa ansa / dpa

Am 19. April 2005 war es dann soweit. Weißer Rauch entstieg dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in Rom. Ratzinger wurde im vierten Wahlgang zum 265. Papst der römisch-katholischen Kirche gewählt und gab sich den Namen Benedikt. Foto: Giuseppe Cacace / Getty Images

„Wir sind Papst“! Foto: Carsten Koall / Getty Images

Joseph Ratzinger schrieb Kirchengeschichte. Foto: Peter Macdiarmid / Getty Images

Er wurde vom Konklave zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt. Foto: Ettore Ferrari / dpa



Wenige Monate nach seiner Wahl zum Papst feierte Benedikt XVI. in Köln mit Hunderttausenden Teilnehmern den Weltjugendtag auf dem Marienfeld in Kerpen bei Köln. Foto: epa ansa Pier Paolo Cito / EPA

Wichtiger Besuch im Mai 2009: Papst Benedikt XVI. an der Klagemauer in Israel in Jerusalem. Foto: DAN BALILTY / dpa

Auch er steckte einen Gebetszettel in eine Spalte der Klagemauer. Foto: epa ansa Cito / dpa

Papst Benedikt XVI ging 2006 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei". Foto: Andrzej Grygiel / dpa

Auf seiner Deutschlandreise 2011 stattete er auch dem Bundestag in Berlin einen Besuch ab. Foto: Herbert Knosowski / dpa



Brüder unter sich: Papst Benedikt XVI. und sein Bruder Georg Ratzinger im Regensburger Vorort Pentling vor seinem Privathaus. Foto: Daniel Karmann / dpa

Glaubensbrüder unter sich: Papst Franziskus (r.) und der emeritierte Papst bei einem Treffen in Castel Gondolfo bei Rom. Foto: Osservatore Romano / Handout / dpa

Royale Privataudienz im Vatikan: Benedikt empfing den britischen Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla. Foto: Chris Helgren / dpa

Mit der Gondel ging es im Mai 2011 durch den Canale Grande in Venedig. Foto: dpa Picture-Alliance / Stefano Spaziani / picture alliance / Stefano Spazi

Am 11. Februar 2013 kündigte Benedikt XVI. seinen Amtsverzicht an. Foto: Marcus Brandt / dpa



Er trat am 28. Februar 2013 von seinem Amt zurück – er lebt weiterhin im Vatikan. Foto: UPI Photo / imago stock&people

In der Folge seines Rücktritts wurde weiter spekuliert, was der Grund für seinen Rücktritt im Februar 2013 war. Benedikt selbst hat es als „Unsinn“ zurückgewiesen, dass Intrigen und Machtkämpfe im Vatikan der Auslöser dafür waren. Er sei körperlich einfach nicht mehr in der Lage gewesen, die Lasten des Amtes zu tragen. Foto: dpa Picture-Alliance / Stefano Spaziani / picture alliance / Stefano Spazi

Bischöfe fordern Klarstellung vom Papst

Der Gruppe katholischer Bischöfe, die den Beschluss der Bischofskonferenz nun in Zweifel zieht, gehört unter anderem der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki an. Zu den weiteren Unterzeichnern des Briefs an den Vatikan zählen der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick sowie die Bischöfe von Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Passau und Regensburg.

Es gehe ihnen letztlich um eine "Klarstellung, ob die Frage des Kommunionempfangs konfessionsverschiedener Ehepartner im Rahmen einer nationalen Bischofskonferenz entschieden werden kann, oder ob eine Entscheidung der Universalkirche notwendig ist", teilte das Kölner Erzbistum mit. Nun muss sich zeigen, ob Franziskus diese Klarstellung im Gespräch mit Kardinal Marx liefert. (mit epd/dpa)