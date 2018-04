Digitalisierung der Arbeitswelt: Mehrheit der Deutschen fürchtet Risiken

Die Mehrheit der Deutschen hat einer Umfrage zufolge Sorgen vor der Digitalisierung der Wirtschaft . Sie sehe aktuell mehr Risiken als Chancen durch die Automatisierung von Arbeitswelten und befürchte Arbeitsplatzverluste, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Dimap-Erhebung für das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI).

Zwar hätten 42 Prozent der 1005 Befragten angegeben, dass die Digitalisierung der Arbeitswelten mehr Chancen als Risiken bietet – 54 Prozent stimmten dieser Aussage aber eher nicht oder gar nicht zu. Allerdings sieht der Umfrage zufolge in der Gruppe der 14- bis 34-Jährigen eine Mehrheit (57%) mehr Chancen als Risiken für die Gesellschaft. In höheren Altersgruppen seien die Skeptiker in der Mehrheit, schreibt die Zeitung. (dpa)