Syrien-Krieg: Neue Raketenangriffe – nur falscher Alarm?

Eine Satelliten-Aufnahme zeigt den Angriff auf ein Forschungszentrum in Damaskus am vergangenen Wochenende.

Medienberichte über einen Raketenangriff haben in der Nacht für Verwirrung gesorgt und die syrische Flugabwehr in höchste Bereitschaft gesetzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es sich aber um einen falschen Alarm gehandelt haben. Die Agentur beruft sich auf Informationen aus syrischen Militärkreisen.

Mehrere militärische Einrichtungen in Syrien seien in der Nacht zum Dienstag mit Raketen beschossen worden, meldeten zuvor sowohl israelische als auch russische Medien. Sie beriefen sich auf Berichte der syrischen Staatsagentur Sana und des syrischen Staatsfernsehen, nach denen unter anderem Ziele in Vororten von Damaskus als auch bei Homs angegriffen wurden. Die syrische Luftabwehr habe dabei mindestens neun gegnerische Raketen abgefangen, hieß es unter anderem.

Angela Merkel hatte Militärschlag am Wochenende verteidigt

Am vergangenen Wochenende griffen die USA, Großbritannien und Frankreich als Reaktion auf einen neuen Chemiewaffeneinsatz in der Ortschaft Duma mehrere Ziele in Syrien an. Ein Sprecher der US-Regierung sagte, dass es derzeit keine militärischen Einsätze in dem Gebiet gebe.

Angela Merkel hatte den Angriff als notwendig bezeichnet. "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen", hatte sie am Wochenende gesagt. (dpa/rtr/sdo)

