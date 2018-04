Heiko Maas kritisiert Echo-Verleihung an Rapper als „beschämend“

Außenminister Heiko Maas hat die Echo-Preisverleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang indirekt als "beschämend" kritisiert. "Antisemitische Provokationen haben keine Preise verdient, sie sind einfach widerwärtig", twitterte Maas am Freitag. "Dass am Holocaustgedenktag ein solcher Preis verliehen wird, ist beschämend."

Antisemitische Provokationen haben keine Preise verdient, sie sind einfach widerwärtig. Dass am Holocaustgedenktag ein solcher Preis verliehen wird, ist beschämend. So wie #Campino müssen wir uns schützend vor jüdisches Leben stellen – jeden Tag und überall. #ECHO2018 https://t.co/OdSx9RjDW8 — Heiko Maas (@HeikoMaas) April 13, 2018

Die beiden Rapper waren am Donnerstagabend für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" mit dem renommierten Musikpreis ausgezeichnet worden. Sie stehen wegen der Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" in der Kritik. Die Auszeichnung erfolgte am 12. April, an dem vor allem Israel an die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden erinnert.

Maas würdigt Campino-Kritik an Farid Bang und Kollegah

Die Rapper Farid Bang (l.) und Kollegah.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Maas würdigte auch den Auftritt von Toten-Hosen-Sänger Campino bei der Preisverleihung. "So wie #Campino müssen wir uns schützend vor jüdisches Leben stellen – jeden Tag und überall", schrieb er.

Campino hatte gesagt, Provokation sei zwar ein wichtiges Stilmittel. Bei einer frauenfeindlichen, homophoben, rechtsextremen oder antisemitischen Form sei aber eine Grenze überschritten.

Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Verleihung des Echos an Kollegah und Farid Bang als inakzeptabel kritisiert. "Solche Zeilen verletzen nicht nur Holocaustüberlebende, sondern auch ihre Familien", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das missbraucht die Kunstfreiheit und ist inakzeptabel."

Es sei problematisch, dass die Rapper Hunderttausende junger Menschen erreichen, sagte Klein. Einer renommierten Veranstaltung wie der Echo-Preisverleihung sei das nicht würdig. Das Bundeskabinett hatte den Diplomaten Klein am Mittwoch zum ersten Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus ernannt.

(dpa/ba)