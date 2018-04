Missbrauchsfall – Papst Franziskus räumt schwere Fehler ein

Papst Franziskus hat "schwerwiegende Fehler" bei der Beurteilung eines Missbrauchsfalls in Chile eingestanden. In einem am Mittwochabend vom Vatikan veröffentlichten Brief an die Bischöfe des lateinamerikanischen Landes bat er um Vergebung und kündigte an, bei einem baldigen Treffen mit Opfern im Vatikan diese persönlich um Verzeihung zu bitten.

Aufgrund eines Mangels an "ausgewogenen Informationen" habe er sich ein falsches Bild von der Situation gemacht, gestand der Pontifex .

Proteste gegen Papst in Chile

Die jüngste Chile-Reise des Papstes war von Protesten gegen seinen Umgang mit Missbrauchsfällen in dem Land überschattet worden. Kritiker beanstandeten die Ernennung von Juan Barros zum Bischof von Osorno, da dieser von Sexualdelikten seines früheren Mentors, des Priesters Fernando Karadima, gewusst und diesen gedeckt haben soll.

Das war sein erster Auftritt als Papst Franziskus: Am Abend des 13. März 2013 zeigte sich der neu gewählte Pontifex auf der Loggia des Vatikans. Papst Franziskus ist der erste Lateinamerikaner und der erste Jesuit, der zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus bei vielen Katholiken Hoffnungen geweckt. Dieses Schwarzweiß-Foto zeigt den jungen Argentinier Jorge Mario Bergoglio (hintere Reihe, 2. v.li.) mit Familienangehörigen in Buenos Aires. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / AP Photo

Schon bald nach seiner Wahl traf sich Franziskus mit seinem zurückgetretenen Vorgänger Benedikt XVI. Das Treffen zwischen dem amtierenden und dem emeritierten Papst gilt als „weltgeschichtliche Stunde". Foto: Osservatore Romano / © epd-bild / Osservatore Romano

Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz in Rom trat der neue Papst sein Amt an. Der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano (re.), steckte Franziskus den Fischerring auf. Den Amtsring aus vergoldetem Silber ziert eine Darstellung des Apostel Petrus, dessen Nachfolger die Päpste sind. Hunderttausende Gläubige hatten sich versammelt, um mit dem Oberhaupt der weltweit mehr als einer Milliarden Christen die rund zweistündige Messe zu feiern. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild/Cristian Gennari/Agen

Da durfte der Sombrero nicht fehlen: Im Februar 2016 besuchte Franziskus Mexiko. In der Basilika der Heiligen Jungfrau von Guadalupe zelebrierte er eine Messe. Foto: dpa Picture-Alliance / Presidenciamx / picture alliance / ZUMAPRESS.com



Große Aufmerksamkeit erregte der Besuch des Papstes im April 2016 auf der griechischen Insel Lesbos. Dort waren Tausende Flüchtlinge gestrandet. Viele von ihnen begrüßten den Pontifex. Am Ende nahm Franziskus zwölf Flüchtlinge mit nach Rom. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.

Ein Höhepunkt war der Besuch des Papstes in den USA im September 2015, wo er in Washington mit US-Präsident Barack Obama zusammentraf. Die beiden verstanden sich offenbar bestens. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Karfreitag 2016 im Vatikan: Papst Franziskus begeht die Leiden Christi am Kreuz in tiefer Demut. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Papst Franziskus ist ein Mann der großen Gesten. Es fällt ihm nicht schwer, die Menschen für sich einzunehmen. Foto: Franco Origlia / Getty Images

Auf seiner Afrikareise besuchte Franziskus im November 2015 auch das Armenviertel Kangemi in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Beim Besuch des Slums am Stadtrand beklagte er die Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile in Elendsvierteln am Rande von Metropolen. Foto: L'Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.



Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Juli 2016. Schweigend durchschritt Franziskus das Eingangstor mit dem zynischen Motto „Arbeit macht frei". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Im Juli 2013 besuchte Papst Franziskus in Rio de Janeiro den Weltjugendtag. Am Strand der Copacabana feierte er in Anwesenheit von einer Million Menschen ein Begrüßungsfest mit brasilianischer Musik, Tanz und Feuerwerk. Foto: Cristian Gennari / © epd-bild / Cristian Gennari

Wortgewandt und mit viel Witz übt Papst Franziskus sein Amt an der Spitze der katholischen Kirche aus. Foto: Thomas Lohnes

Im Mai 2016 erhielt der Pontifex den Internationalen Karlspreis. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (re.) gratulierte. Der Papst bekam die Auszeichnung „in Würdigung seines herausragenden Engagements für Frieden, Verständigung und Barmherzigkeit in einer europäischen Gesellschaft der Werte". Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Ein historischer Moment: Am Reformationstag 2016 trafen sich Franziskus und der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Munib Younan (li.), im schwedischen Lund zu einer gemeinsamen Messfeier. Foto: imago stock&people / imago/Independent Photo Agency Int.



Bei dem Treffen mit den Lutheranern in Lund, mit dem das Lutherjahr 2017 offiziell eingeläutet wurde, warb Franziskus für mehr Gemeinsamkeit zwischen Katholiken und Protestanten. Foto: Osservatore Romano / Agenzia Romano Siciliani/O.R.

Franziskus hatte die Vorwürfe in Chile zunächst als "Verleumdung" zurückgewiesen. Wenig später äußerte er aber Bedauern darüber, dadurch mögliche Opfer verletzt zu haben. Diese könnten die von ihm in dem Fall geforderten Beweise in vielen Fällen nicht liefern.

Nachdem die Vorwürfe und seine Reaktion darauf im Zusammenhang mit seiner Lateinamerika-Reise starke Aufmerksamkeit erregt hatten, beauftragte der Papst den ehemaligen Chefermittler des Vatikans bei Missbrauchsfällen, den maltesischen Erzbischof Charles Scicluna, Opfer und Zeugen in Chile anzuhören. Scicluna erstattete Franziskus nach dessen Chile-Reise aufgrund von 64 schriftlichen und mündlichen Aussagen einen Bericht, auf dessen Grundlage der Papst nun seine Vergebungsbitte formulierte. (epd)

Castel Gandolfo: So heißt eine der Sommerresidenzen des Papstes. Erstmals öffnet der Vatikan die Räumlichkeiten der Öffentlichkeit. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Diese Treppen führen zu der privaten Unterkunft des Papstes. Castel Gondolfo liegt südlich von Rom, im Albanergebirge. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

An der Tür steht auf Italienisch und Englisch: „Der Schlafzimmer des Papstes“. Foto: TONY GENTILE / REUTERS

Auf den ersten Blick könnte der Schlafraum des Papstes beinahe bescheiden wirken. Betrachtet man aber die Möbel genauer, zeigt sich ihre hohe Qualität und die Kunstfertigkeit, mit der sie gefertigt sind. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Eine Uhr, ein Kreuz, ein Ei mit einer aufgemalten Maria mit Jesuskind: Diese kleinen Gegenstände stehen im Schlafzimmer des Papstes. Foto: Alessandro Di Meo / dpa



Einer der vielen Flure im Castel Gondolfo. Alte Gemälde schmücken die Wände und auch die Decken sind aufwendig verziert. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Natürlich ist auch der Fußboden in Castel Gondolfo von ausgewählter Qualität. Hier nur ein kleines Detail. Foto: TONY GENTILE / REUTERS

Diese Büste zeigt den verstorbenen Johannes Paul II. Mehr als 26 Jahre führte dieser Papst den Vatikan. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

In der Residenz hat der Papst auch ein Arbeitszimmer. Das Bild im Hintergrund zeigt die Kreuzigung Jesus. Foto: TONY GENTILE / REUTERS

Die Sommerresidenz Castel Gandolfo verfügt über zahlreiche Räume. An verschiedenen Orten sind Büsten verstorbener Päpste aufgestellt. Foto: TONY GENTILE / REUTERS



Jeder Raum hat seine eigene, luxuriöse Ausstattung. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Eine private Kapelle hat der Papst auch. Sie ist der Schwarzen Madonna von Tschenstochau gewidmet. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Besonders in Polen wird die Schwarze Madonna von Tschenstochau verehrt. Links an der Wand hängt ihr Marienbild. Foto: TONY GENTILE / REUTERS

Der Thronraum des Papstes. Foto: Alessandro Di Meo / dpa

Der Blick von einem der Zimmer von Castel Gandolfo geht auf den Albaner See ganz in der Nähe . Foto: Alessandro Di Meo / dpa