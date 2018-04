Jugendrevolte und freie Liebe: Wie 1968 zum Mythos wurde

Hosea-Che Dutschke ist der älteste Sohn. Er war erst wenige Monate alt, als seinem Vater in den Kopf geschossen wurde. Er war ein Kleinkind, als die Familie Deutschland verlassen und der Vater mühsam wieder sprechen lernen musste. Er war elf, als er seiner Mutter an Heiligabend 1979 half, den toten Rudi aus der Badewanne zu ziehen. Das Foto zeigt ihn in seinem Büro in der Stadtverwaltung von Aarhus. Er leitet dort die Pflege- und Gesundheitsbehörde in Dänemarks zweitgrößter Stadt.

Sie war Jahrzehnte die Frau an Rudis Seite: Die ehemalige Studentenaktivistin und Witwe Gretchen Dutschke-Klotz – fotografiert im Januar 2018 – in ihrer Privatwohnung mit einer alten Fotografie.

Heiligabend 1979 starb der linke Aktivist unerwartet im dänischen Exil in Aarhus an den Spätfolgen des Attentats. Er hinterließ seine Frau und drei Kinder.

Nach langem Klinikaufenthalt in London, lebte Dutschke mit seiner Familie in Aarhus an der dänischen Ostsee. Dort nahm er einen Lehrauftrag an der Universität Aarhus an und engagierte sich stark in der Umweltbewegung. Ab 1972 bereiste er wieder Deutschland. Dieses Foto zeigt ihn gemeinsam mit Daniel Cohn-Bendit (Mitte) sowie dem Lyriker und Sänger Walter Mossmann während einer Protestveranstaltung gegen in Spanien verhängte Todesurteile – aufgenommen im Oktober 1975 in Offenbach (Hessen). Bedrückend muss die Zeit 1968 gewesen sein, als die Drohungen gegen Rudi Dutschke so heftig wurden, dass die junge Familie ständig einen neuen Unterschlupf finden musste.

Diese Aufnahme entstand am 16. April 1968 in Bonn (Nordrhein-Westfalen).

Ein Pulk von Demonstranten mit Kreuz stand am Ostersonntag am 14. April 1968 vor einem Wasserwerfer auf dem Kurfürstendamm. Eine Welle von Protestdemonstrationen hatte das Attentat auf den Berliner SDS-Ideologen ausgelöst. Die Demonstrationen, die das ganze Osterwochenende anhielten, richteten sich hauptsächlich gegen Gebäude des Axel-Springer-Verlages, der vom SDS als „Zentrum der systematischen Hetzkampagne gegen politische Minderheiten" bezeichnet wird.

Der 23jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann war für das Attentat verantwortlich. Sein Tatmotiv: Hass auf Kommunisten und alle, die er dafür hält. Er legte ein volles Geständnis ab. 1969 verurteilte ihn das Berliner Schwurgericht wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Zuchthaus. In der Untersuchungshaft versuchte er mehrfach vergeblich, sich das Leben zu nehmen. Dutschke schrieb ihm Briefe. Ein Auszug: „Selbstmord ist feige, besonders wenn man ein langes Leben vor sich hat. Mit Sicherheit werden Sie in nicht allzu langer Zeit ein freies und neues Leben beginnen können.“ Dutschke schrieb auch über „die Schweine der herrschenden Institutionen“, und dass die Studentenbewegung sich um die Belange der „abhängigen Massen unseres Volkes“ kümmern wolle. Bachmann antwortete. Im einem Brief aus dem Januar 1969 hieß es: „Ich möchte nochmals mein Bedauern über das aussprechen, was ich Ihnen angetan habe.“ Im Februar 1970 beging Bachmann Selbstmord. Er zog sich in seiner Zelle eine Plastiktüte über den Kopf.

Von 1966 an organisierte er Demonstrationen gegen die Große Koalition in Bonn und entwickelte sich zum führenden Kopf innerhalb des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS). Diese Aufnahme vom 18. Februar 1968 zeigt ihn an der Spitze eines Demonstrationszuges gegen den Vietnamkrieg mit dem deutschen Lyriker und Schriftsteller Erich Fried (l.).

Obwohl er selbst aus bürgerlichen Verhältnissen stammte, war sein Feind immer das „Establishment“. Geboren am 7. März 1940 – als Sohn eines Postbeamten – war der Wehrdienstverweigerer am 11. August 1961 mit 21 Jahren aus seiner Heimat Luckenwalde im heutigen Brandenburg nach Westberlin gezogen. Zwei Tage später begann der Mauerbau.

Kaum ein Name steht in Deutschland so für „1968“ wie Rudi Dutschke. Er war die zentrale Figur der Studentenbewegung der 1960er Jahre in West-Berlin und Westdeutschland. Am 11. April 1968 wurde er in Berlin von Josef Bachmann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er starb am 24. Dezember 1979 an den Folgen des Attentats. Bilder aus seinem kurzen Leben.

Die Studentenrevolte 1968, deren führender Kopf Rudi Dutschke war , markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Doch worin besteht das Erbe jenes Jahres, das vor nunmehr einem halben Jahrhundert den Beginn eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels in der alten Bundespublik markierte? Ein Überblick.

• Die Gesellschaft im Jahr 1968

Die umstrittenen Notstandsgesetze zur Einschränkung bestimmter Bürgerrechte; das Fehlen einer starken Opposition im Bundestag, wo die erste große Koalition regierte; die sehr zögerliche Aufarbeitung der NS-Zeit; Alt-Nazis an hohen Stellen in Politik und Verwaltung; der Vietnamkrieg der USA; eine in Konventionen erstarrte Gesellschaft – all diese Faktoren bildeten die Grundlage für den Wandel, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnete, aber 1968 an Dynamik gewann.

Fritz Teufel, Mitglied der legendären "Kommune I", verkündete: "Man muss die Gesellschaft ändern, um sich selbst ändern zu können. Man muss sich selbst ändern, um die Gesellschaft ändern zu können."

• Die Studentenrevolte

Die Studentenführer Rudi Dutschke (v.l.n.r.) und Daniel Cohn-Bendit sowie der Lyriker und Sänger Walter Mossmann bei einer Protestveranstaltung.

Foto: Manfred Rehm / dpa

Die Universitäten wurden zu einer Keimzelle der 68er-Bewegung. Die Parole "Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren" wurde zum Motto der Studentenrevolte, die sich gegen die verkrusteten Strukturen in den Hochschulen, aber auch in der Gesellschaft insgesamt richtete. Das Zentrum dieser "Außerparlamentarischen Opposition" (APO) Bewegung war West-Berlin. Mehr Demokratie und mehr Mitspracherechte, so lauteten die Forderungen. Alles wurde politisiert, links war Trumpf.

"Für die meisten Beteiligten war der Protest mehr Lebensgefühl als Ergebnis theoretischer Analyse", sagt der Hamburger Zeitgeschichtler Axel Schild. "Aber deshalb war er noch lange nicht unpolitisch, sondern umschloss durchaus Utopien einer radikalen Gesellschaftsveränderung." Dass 1969 die jahrzehntelange Regierungszeit der Union endete und mit Willy Brandt erstmals ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wurde – ohne die APO wäre dies kaum denkbar gewesen.

• Lange Haare, laute Musik, Drogen

Die Beatles exportierten aus Liverpool nicht nur ihre Musik, sondern auch die lässig-langen Haare in die Welt der westlichen Jugend. Man träumte vor dem heimischen Plattenspieler von Swinging London, trampte ans Mittelmeer, rauchte Haschisch. Historiker sprechen heute vom Entstehen einer "Gegenkultur", die sich auch als Auflehnung gegen Elternhaus und Autoritäten verstand. Widersprüche nahm man gelassen hin: Auf dem Bundeswehrparka klebte der "Make love, not War"-Sticker. Man wetterte gegen den Konsumterror – und sparte eifrig auf die neue Stereoanlage.

"Der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Teilhabe überlagerte traditionelle Normen wie Ordnung und Subordination", analysiert der Historiker Detlef Siegfried. "Nicht mehr Aufsparen für ein erhofftes Glück im Erwachsenenalter bildete das Leitbild, sondern – von der Werbung nach Kräften forciert – Lebensgenuss hier und jetzt." Und die Eltern schauten ratlos zu.

Rudi Dutschke: Der Studentenführer galt als Kopf der außerparlamentarischen Opposition, die mit radikal-sozialistischen Ideen etwa gegen Vietnamkrieg, Nato und Notstandsgesetze kämpfte. Wir zeigen in dieser Fotostrecke die Symbolfiguren der 68er-Bewegung. Foto: Hemann / dpa

Am 11. April 1968 schoss in Berlin ein Rechtsextremer Rudi Dutschke in den Kopf. Es folgten die bis dahin schwersten Krawalle in der Bundesrepublik. Dutschke überlebte, litt aber danach an Epilepsie. Er starb 1979. Foto: imago stock&people

Daniel Cohn-Bendit: Wegen seiner führenden Rolle bei den Pariser Unruhen 1968 verwies Frankreich den Sohn eines vor den Nazis geflohenen deutsch-jüdischen Anwalts und einer Französin des Landes, erst Jahre später wurde das Einreiseverbot aufgehoben. Foto: Manfred Rehm / dpa

Von 1994 bis 2014 saß der „rote Dany“ für die Grünen im EU-Parlament. 2015 erhielt er neben der deutschen die französische Staatsbürgerschaft. Foto: dpa Picture-Alliance / SVEN SIMON / picture-alliance / Sven Simon

Uschi Obermaier: Sie war das schöne Gesicht der 68er und der Schwarm einer ganzen Generation. Obermaier wurde zur Sex-Ikone, ließ sich auf Drogen und Rockstars wie Mick Jagger, Keith Richards und Jimi Hendrix ein. Das Fotomodel lebte damals in der „Kommune 1“, war aber - wie sie später selbst sagte - nicht politisch. Foto: dpa



Heute arbeitet das Ex-Model als Schmuckdesignerin in Kalifornien. Foto: dpa Picture-Alliance / Uschi Obermaier / picture alliance / dpa

Rainer Langhans: Er war einer der Gründer der „Kommune 1“ in Berlin. In der Wohngemeinschaft wurde diskutiert, gefeiert und geliebt – ein Gegenentwurf zur bürgerlichen Kleinfamilie. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Später zog Langhans nach München und lebte dort mit mehreren Frauen in einer lockeren Lebensgemeinschaft. 2011 zog der heute 77-Jährige am RTL-„Dschungelcamp“. Dieses Foto zeigt Rainer Langhans und Uschi Obermaier gemeinsam beim Essen in einem Restaurant in München im Jahr 1969. Foto: dpa Picture-Alliance / Keystone / / picture alliance / Keystone / Ke

Benno Ohnesorg: Die Schüsse, mit denen der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten am 2. Juni 1967 während der Proteste gegen den Schah von Persien tötete, veränderten die Republik. Zum Symbol wurde das Foto des sterbenden Ohnesorg. In der Folge kam es zu landesweiten Demonstrationen. Später benannte sich die linksterroristische „Bewegung 2. Juni“ nach Ohnesorgs Todesdatum. Foto: Joachim Barfknecht / dpa

Fritz Teufel: Das „Kommune-1“-Gründungsmitglied sorgte durch spektakuläre Aktionen wie das „Torten-Attentat“ auf US-Vizepräsident Hubert Humphrey für Schlagzeilen. Später radikalisierte er sich und musste in Haft, zog sich danach vom Protest zurück. Nach seinem Tod machte Teufel noch einmal Schlagzeilen: 2010 verschwand seine Urne und tauchte an Rudi Dutschkes Grab wieder auf. Foto: Roland Witschel / dpa



Beate Klarsfeld: Auf einem CDU-Parteitag 1968 in Berlin ohrfeigt die aus Berlin stammende Französin Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) aus Protest gegen dessen NS-Vergangenheit. Es war eine Abrechnung mit dem „Schweigen der Väter“. Foto: dpa Picture-Alliance / dpa / picture-alliance / dpa

Mit ihrem Mann Serge spürte die Journalistin später untergetauchte Nazis auf. Foto: Roland Scheidemann / dpa

2012 ging Klarsfeld für die Partei Die Linke ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten, scheiterte aber. Foto: Rolf Zöllner / © epd-bild / Rolf Zöllner

Hans Magnus Enzensberger: Als einer der führenden Denker der Autorenvereinigung „Gruppe 47“ war das von ihm herausgegebene „Kursbuch“ ein Leitmedium der Studentenbewegung. Enzensberger selbst war kein Vorkämpfer, aber doch dicht dran: Während er auf Reisen war, zog 1967 kurzzeitig die „Kommune 1“ in seine Berliner Villa. Seine Stimme hat bis heute Gewicht. Foto: Manfred Rehm / dpa

Herbert Marcuse: Für die Studentenbewegung war er so etwas wie ein „Philosoph zum Anfassen“. Eines seiner Schlagworte: „Befreiung“. Foto: DB / dpa



Marcuse war einer der herausragenden Vertreter der Frankfurter Schule, der auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer angehören. Mit der Machtübernahme Hitlers verließ er Deutschland Richtung USA. Seine Analysen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gehören zu den Standardwerken der 68er. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Everett Colle

• Die sexuelle Revolution

Die Bundesrepublik in den 50er- und frühen 60er-Jahren – das war eine verklemmte Republik. Sex fand im Dunkeln und unter der Bettdecke statt. Ein erster Bruch erfolgte 1961, als die Anti-Baby-Pille auf den Markt kam. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ging zurück, Frauen begannen ihre sexuellen Bedürfnisse sorgenfrei auszuleben.

Jugendliche demonstrierten für "Liebeszimmer" in den Schulen, freie Pillenverteilung und Nacktheit und Sex auf Ferienreisen. "Asexuelles Miteinander ist lebensfeindlich" war eine Parole der Ära. Rainer Langhans und Uschi Obermaier lebten in der "Kommune 1" vor, wie freie Liebe geht. Die ersten Nackedei-Filmchen kamen in die Kinos.

Als im Mai 1969 schließlich der Bundestag die Strafbarkeit homosexueller Handlungen aufhob, erlebte auch die Schwulen- und Lesbenbewegung einen enormen Aufschwung.

• Die neue Frauenbewegung

Anti-Baby-Pille, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 – die Forderungen der 68er-Frauenbewegung waren vielfältig. Der BH galt als Symbol der patriarchalen Unterdrückung und gehörte öffentlich verbrannt. Die Berufstätigkeit von Frauen war in den 60er-Jahren in der kollektiven Wahrnehmung etwas, das sich nicht gehörte und die altbewährte Geschlechterordnung durcheinander brachte. Damit sollte nun Schluss sein. Die feministische Bewegung der Siebziger – sie nahm 1968 ihren Anfang.

Der Minirock wurde zum Modehit und zugleich zum Zeichen des neuen weiblichen Selbstbewusstseins. Es entstand das Schlagwort "Emanzipation", in Uni-Städten entstanden sogenannte Frauen- und Weiberräte. Allerdings: In der 68er-Bewegung selbst hatten es die neuen Frauenrechtlerinnen schwer. Die Sozialgeschichtlerin Kristina Schulz schreibt: "Während die männlichen Aktivisten demonstrierten, diskutierten und repräsentierten, blieben an den Frauen die Zuarbeiten hängen."