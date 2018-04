Nahles fordert: Merkel muss für Ordnung in Koalition sorgen

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut aufgefordert, für mehr Einigkeit in der Regierung und mehr Klarheit über den politischen Kurs zu sorgen.

Mit Blick auf ihre Kritik am Vorpreschen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einigen Themenfeldern kündigte Nahles am Montag im ZDF an: "Ich werde natürlich mit denen reden". In erster Linie sei es aber "der Job von Frau Merkel", aktiv zu werden. "So langsam müsste mal ein Gesamtbild entstehen, wohin's denn in den nächsten Monaten gehen soll".