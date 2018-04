Umfrage: Diese Probleme muss die Regierung dringend angehen

Am wichtigsten ist den Deutschen ihre Alterssicherung. Das ergab eine exklusive Umfrage. Ein Thema finden sie überraschend unwichtig.

Berlin. Rekordträchtige sechs Monate hat es gedauert, doch seit März hat Deutschland eine neue Regierung. Und die hat keine Zeit zu verlieren: Die Liste der Aufgaben, die Angela Merkel und ihr neues Team angehen müssen, ist lang. Im Auftrag dieser Redaktion hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid herausgefunden, was die Bürger wichtig finden.

Zu zwölf möglichen Regierungsaufgaben haben die Forscher gefragt: "Wie wichtig ist es, dass die neue Bundesregierung die folgenden Aufgaben rasch in Angriff nimmt?" Die Antworten sind eindeutig: Ganz oben auf der Wunschliste der Teilnehmer stehen sichere Renten, sichere Häuser und bezahlbare Wohnungen.

Arbeitsminister hat schnelle Lösungen angekündigt

Die Aufgabe, der sich die Regierung zuerst annehmen sollte, ist aus Sicht der Befragten die Sicherung der Rente. 95 Prozent finden das Thema wichtig oder sogar sehr wichtig. Diese Einschätzung teilen dabei Männer und Frauen im ganzen Bundesgebiet, aus allen Alters- und Einkommensklassen – über alle demografischen Gruppen hinweg sehen mindestens 89 Prozent der Befragten in der Alterssicherung eine entscheidende Aufgabe für die Politik.

Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD hatten sich darauf geeinigt, das Rentenniveau bis 2025 auf 48 Prozent festzuschreiben, während die Beiträge 20 Prozent nicht übersteigen sollen. Bis zum Sommer soll eine Kommission zur langfristigen Sicherung der Rente eingesetzt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat schnelle Entscheidungen angekündigt.

Direkt nach der Rentenfrage kommt auf der Prioritätenliste das Problem der Einbruchskriminalität. 51 Prozent der Befragten finden es sehr wichtig, dass die GroKo hier schnell Lösungen präsentiert, weitere 39 Prozent bewerten das immer noch als wichtig. Besonders ausgeprägt ist die Furcht vor Einbrüchen bei jenen, die wenig haben. Unter den Befragten, deren Einkommen unter 1000 Euro netto im Monat liegt, wollen 99 Prozent, dass die Regierung schnell aktiv wird.

Platz 1: Sicherung der Rente. 95 Prozent der Befragten finden, dass die neue Bundesregierung die Rentenentwicklung rasch thematisieren sollte. Nur 4 Prozent halten das für unwichtig oder völlig unwichtig. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Platz 2: Auch die Einbruchskriminalität beschäftigt die Deutschen. 91 Prozent wünschen sich, die große Koalition möge sie eindämmen. Für 7 Prozent ist das Problem irrelevant. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Platz 3: Seit drei Jahren gibt es die Mietpreisbremse, doch eine Mehrheit der Deutschen hält sie offenbar nicht für wirksam. 85 Prozent gaben in der Umfrage an, es sei sehr wichtig oder wichtig, die Mietpreisentwicklung zu bremsen. 12 Prozent sehen das nicht so. Foto: Frank Molter / dpa

Platz 4: Vor allem in den sozialen Medien wimmelt es von Hasskommentaren. Diese zu bekämpfen halten 84 Prozent der Deutschen für sehr wichtig oder wichtig, 12 Prozent hingegen für unwichtig oder völlig unwichtig. Foto: Thomas Trutschel/photothek.net / imago/photothek

Platz 5: 78 Prozent der Bürger sehen die Entlastung von Steuern und Abgaben als eine wichtige oder sehr wichtige Aufgabe der neuen Regierung. Für 18 Prozent ist das unwichtig bis völlig unwichtig. Foto: Robert Günther / dpa-tmn



Platz 6: Im Mittelfeld der drängendsten Probleme landet der Ausstieg aus der Kohlenergie. 69 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihn für wichtig bis sehr wichtig halten, 27 Prozent halten das Problem für (völlig) unwichtig. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Platz 7: 67 Prozent der Deutschen möchten, dass die Regierung die Bundeswehr schnell besser ausstattet. Für 28 Prozent ist das kein drängendes Thema. Foto: POOL / REUTERS

Platz 8: Die Begrenzung der Zuwanderung hat für 66 Prozent der Bundesbürger Priorität, 32 Prozent sehen sie als weniger drängendes Problem. Foto: Carsten Rehder / dpa

Platz 9: 56 Prozent der Befragten finden, dass die große Koalition Diesel-Fahrverbote dringend abwenden sollte. Für 39 Prozent ist das überhaupt nicht relevant. Foto: imago stock&people / imago/Arnulf Hettrich

Platz 10: 52 Prozent der Deutschen ist es wichtig bis sehr wichtig, dass die Hartz-IV-Sätze erhöht werden, 40 Prozent gaben an, eine Erhöhung sei (völlig) unwichtig. Foto: Oliver Berg / dpa



Platz 11: Die Rundfunkgebühren sollen weg – das halten 50 Prozent der Deutschen für wichtig bis sehr wichtig. 46 Prozent sind entgegengesetzter Meinung. Foto: Arno Burgi / dpa

Platz 12: Höhere Investitionen in Europa steht bei den Deutschen an letzter Stelle der drängendsten Probleme. 42 Prozent halten das für wichtig bis sehr wichtig, 52 Prozent hingegen für unwichtig bis völlig unwichtig. Foto: imago stock&people / imago/Manngold

Die kontroversesten Themen sind nicht die wichtigsten

Die Umfrage zeigt auch: Die Themen, die zuletzt am schrillsten diskutiert wurden, sind nicht unbedingt die, die den Bürgern am meisten am Herzen liegen. Die Begrenzung der Zuwanderung, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit dem Start der Koalition zum wichtigsten Projekt der Union erklärt hatte, schätzen viele Bürger als weniger dringend ein. Zwar findet eine Mehrheit, dass die Regierung sich mit der Frage beschäftigen soll, wie Zuzug begrenzt werden kann. Doch auf der Liste der zwölf möglichen Aufgaben kommt dieses Projekt erst auf Platz acht.

Auch die Abwendung möglicher Fahrverbote für Diesel-Autos in Städten ist – auf Platz neun der Liste – nach Meinung der Teilnehmer nicht die dringendste Aufgabe des neuen Kabinetts. Vor allem bei der Frage der Zuwanderung machen die Antworten auch deutlich, wie zerrissen die Republik ist: Im Osten spielt das Thema eine deutlich größere Rolle als im Westen. Während in den neuen Bundesländern 74 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass eine Begrenzung des Zuzugs schnell angegangen werden muss, lag dieser Wert in den alten Bundesländern bei 64 Prozent.

Mietpreisbremse vor allem in Berlin Thema

In Berlin haben andere Probleme Priorität: Ausnahmslos alle Bewohner der Hauptstadt, die gefragt wurden, sind der Meinung, dass die Regierung dringend etwas gegen die steigenden Mietpreise unternehmen muss. Bundesweit lag dieser Wert 15 Prozent niedriger. Die Mietpreisbremse sieht auch die große Koalition als Thema. Noch in diesem Jahr soll überprüft werden, ob das Gesetz funktioniert.

Doch nicht nur die Geografie, auch ein Blick auf die Parteipräferenz zeigt, wo Unterschiede in der Wahrnehmung liegen. Die große Mehrheit der Befragten – 84 Prozent – will, dass die Regierung gegen Hass im Internet vorgeht. Anhänger aller Parteien messen dem Thema große Bedeutung zu, von 87 Prozent der Unions-Wähler bis zu 92 Prozent bei SPD-Anhängern. Ausnahme: die AfD. 55 Prozent ihrer Sympathisanten sehen im Kampf gegen Online-Hass eine relevante Aufgabe, 45 Prozent finden das Thema unwichtig.