US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu schicken. Sie sollen dort den Mauerbau kontrollieren.

Sicherheitspolitik Donald Trump will Mauerbau zu Mexiko mit Militär überwachen

Berlin. US-Präsident Donald Trump plant offenbar, Militär an die US-Grenze zu Mexiko zu entsenden. Wie CNN am Dienstag berichtete, sagte er bei einem Essen mit Politikern des Baltikums, die Soldaten sollten dort so lange den Bau der Mauer bewachen, bis diese vollendet sei.

"Wir können es uns nicht leisten, dass Menschen illegal in unser Land strömen, verschwinden und übrigens auch nie vor Gericht erscheinen", sagte Trump. Bis eine Mauer und "angemessene Sicherheit" bestehe, müssten die USA militärisch eingreifen. "Wir werden unsere Grenze mit Militär bewachen. Das ist ein großer Schritt."

Trump machte erneut den früheren US-Präsidenten Barack Obama für Grenzprobleme verantwortlich. "Präsident Obama hat für Veränderungen gesorgt, die im Wesentlichen dazu geführt haben, dass es keine Grenze gibt."

