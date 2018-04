Deutsche Post soll Kundendaten an CDU und FDP verkauft haben

Wie kommen CDU und Co. eigentlich an Daten für ihren Haustür-Wahlkampf? Offenbar verkauft die Deutsche Post Kundendaten an Parteien.

Berlin. Der Daten-Skandal bei Facebook ist noch nicht aufgearbeitet, da gibt es bereits neue Vorwürfe. Dieses Mal geht es allerdings nicht um ein soziales Netzwerk, sondern um die Deutsche Post. Die soll einem Bericht der "Bild am Sonntag" (Bams) zufolge über ihre Tochter-Firma Deutsche Post Direkt GmbH seit 2005 Daten an Parteien zu Wahlkampfzwecken verkauft haben.

Laut der Zeitung hätten CDU und FDP für den Bundestagswahlkampf 2017 straßengenaue Analysen von dem Unternehmen gekauft und diese Daten für das Verschicken ihrer Wahlwerbung oder den Haustür-Wahlkampf benutzt.

Die beiden Parteien bestätigten entsprechende Verträge, wie die Bams berichtet. SPD, Linke, Grüne und AfD sagten dem Blatt auf Anfrage, dass sie nicht mit der Post zusammengearbeitet hätten. Die Post wollte sich dazu nicht äußern.

Weitergabe der Daten durch die Post nicht illegal

Das Weitergeben der Daten durch die Post ist nicht illegal. Jeder, der in Deutschland eine Adresse hat, ist automatisch in den Datenbanken der Post vertreten. Die Weitergabe dieser Daten für Werbezwecke ist so lange in Ordnung, bis der Verbraucher der Nutzung schriftlich widerspricht. Nur das macht kaum jemand.

Laut einer Broschüre, die der Bams vorlag, werbe die Post gezielt damit, Daten zu 85 Prozent aller Haushalte in Deutschland zu besitzen. Es stünden "mehr als eine Milliarde Einzelinformationen" für rund 34 Millionen Haushalte zur Verfügung. Darin enthalten seien auch Angaben zum Alter, Geschlecht, Familienstruktur und dem Bankverhalten.

Die Daten werden laut der Post anonymisiert. Damit halte sich die Post an geltendes Recht, wie ein Sprecher auf Nachfrage der Bams betont. Durch die Vielzahl von Einzelinformationen und deren Kombinationen seien jedoch dennoch Aussagen zur "Parteiaffinität" bei Mehrfamilienhäusern möglich.

Domscheit-Berg kritisiert Vorgehen

Linken-Netzexpertin Anke Domscheit-Berg nennt diesen Zustand "untragbar". "Eine Weitergabe dieser privaten Daten muss ohne ausdrückliche Zustimmung verboten sein, ohne Wenn und Aber", sagt sie.

Auch Hamburgs Datenschutzbeauftragter Prof. Johannes Caspar mahnt angesichts der Vorgänge um Facebook und Cambridge Analytica an, den "Einsatz von Microtargeting im Offline- oder Online-Sektor zum Zweck der Wahlwerbung " neu zu bewerten. "Wenn das Grundgesetz den Parteien die Aufgabe der Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes überträgt, ist damit sicher nicht gemeint, dass intransparente Verfahren (...) helfen, den Wählerwillen zu manipulieren", sagt er der Zeitung. (jei)