Angela Merkel lädt Kabinett zu Klausur auf Schloss Meseberg ein

Berlin. Gut einen Monat nach Arbeitsbeginn der großen Koalition wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Kabinett zu einer Klausurtagung versammeln. Die Ministerinnen und Minister von CDU, CSU und SPD werden nach Ostern am 10. und 11. April im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg bei Berlin zusammenkommen, wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr.

Bei der zweitägigen Klausur will die Regierung unter Merkels Führung ein Arbeitsprogramm für das laufende Jahr festlegen. Dabei dürfte auch besprochen werden, welche der im schwarz-roten Koalitionsvertrag als prioritär gekennzeichneten Projekte als erstes umgesetzt werden sollen. Gemeinsam mit Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), der seinen Entwurf für den Bundeshaushalt am 2. Mai vorlegen will, soll in Meseberg der Finanzrahmen erörtert werden.