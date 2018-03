Saß Nordkoreas Diktator Kim im Sonderzug nach Peking?

Kim Jong Un ist wohl zu Hast in China gewesen sein. Hinweise auf den Staatsbesuch gibt vor allem ein schwer beachter Zug in Peking.

Peking. War er in Peking? Die ersten Anzeichen, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach China gereist sein könnte, gab es bereits am Montag. Schwer bewacht und mit großem Sicherheitsaufgebot fuhr in der Grenzstadt Dandong ein dunkelgrüner Zug mit gelbem Streifen über die chinesisch-nordkoreanische "Freundschaftsbrücke". Das zumindest berichtet der japanische Fernsehsender NHK.

Schon sein Vater, der damalige Machthaber Kim Jong Il, hatte einen solchen Zug für Reisen nach China und Russland benutzt. Dieser Zug fällt auch auf, weil er im Gegensatz zu den chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen altbacken wirkt.

In dem Zug könnte aber auch Kim Yo Jong gesessen haben, die jüngere Schwester des nordkoreanischen Diktators. Ihr kommt offenbar eine zentrale Rolle in Nordkoreas jüngster Entspannungspolitik zu, seitdem sie im Februar zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Südkorea gereist war und vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in empfangen wurde. Nur: Dann hätten die Beteiligten keinen so großen Aufwand betrieben.

Sicherheitsvorkehrungen sprechen für Besuch von Kim Jong Un

Die Bahnhofsgegend und das Pekinger Regierungsviertel waren am Dienstag weiträumig abgesperrt. Ein Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP berichtet, er habe einen Fahrzeugkonvoi mit einer großen Polizeieskorte das Gästehaus der chinesischen Regierung verlassen sehen. Sicherheitsvorkehrungen in diesem Ausmaß sind normalerweise Staatschefs vorbehalten.

Chinas Außenministerium wollte am Dienstag einen Besuch des nordkoreanischen Machthabers in Peking nicht bestätigen. "Gegenwärtig" gebe es ihn nicht, sagte eine Sprecherin. "Wenn wir Informationen haben, werden wir sie veröffentlichen", fügte sie hinzu. China wolle aber weiter eine "positive und konstruktive Rolle" im Nordkorea-Konflikt spielen, um eine atomare Abrüstung der Koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Trump: Nordkorea will Frieden machen US-Präsident Donald Trump ist davon überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Frieden will. "Ich denke, sie wollen Frieden machen. Ich denke, es wird Zeit", sagte Trump vor Anhängern in ... Trump: Nordkorea will Frieden machen

Auch in den chinesischen Staatsmedien war über einen Besuch Kims nichts zu finden. Nur im chinesischen Internet kursierte ein Bild von Kim, händeschüttelnd mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang. Die Quelle ist unbekannt. Andere Einträge mit Stichwörtern wie "Nordkorea", "Kim Jong Un" oder nur "der Dicke" waren in den sozialen Medien binnen weniger Minuten gelöscht.

Staatsmedien berichten noch nicht

Doch hatten auch schon bei Vater und Vorgänger Kim Jong Il die chinesischen und nordkoreanischen Staatsmedien erst über seine China-Besuche berichtet, wenn er das Land wieder verlassen hatte.

Südkoreas größte Zeitung, "Choson Ilbo", hingegen berichtet, bei dem geheimnisvollen Besucher habe es sich in der Tat um Kim Jong Un gehandelt, und beruft sich auf einen hochrangigen Geheimdienstvertreter.

Sollte Kim Jong Un tatsächlich die vergangenen zwei Tage in geheimer Mission in Peking gewesen sein – es wäre nicht nur seine erste Auslandsreise, seitdem er über Nordkorea herrscht, sondern ein äußerst geschickter Schachzug. Noch vor vier Monaten hatte sich das Regime mit Atomtests und immer neuen Raketenabschüssen in die Isolation manövriert. Selbst China, das einzige Land, das noch Handel mit dem verarmten Land betrieb, missbilligte Pjöngjangs Vorgehen und trug die Sanktionen mit, die die Vereinten Nationen gegen Nordkorea verhängt haben.

So absurd sind die Drohungen von Kim Jong-un Kim Jong-un droht allerdings viel und gerne und wittert ständig Gefahr für ihn und sein Land. Schau dir in unserem Video die absurdesten Drohungen des Diktators an! So absurd sind die Drohungen von Kim Jong-un

Zwischen China und Nordkorea herrschte meist Funkstille

Die Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang hatten sich rapide abgekühlt. Der Grenzhandel ist seitdem gestoppt. Kim rächte sich, indem er die chinesische Regierung mit Nichtachtung strafte. Pjöngjang versuchte zuletzt, Peking im Streit um Nordkoreas Atomwaffenprogramm nicht einzubeziehen. Besuche hochrangiger Vertreter blieben, anders als noch bei Kims Vater, die letzten Jahre aus.

Ob es die Sanktionen sind, die Nordkoreas Machthaber dazu bewogen haben, nach Jahren der Hasstiraden nun auf versöhnliche Töne zu setzen? In seiner Neujahrsrede war der Diktator überraschend auf Südkorea zugegangen. Ein Treffen mit Moon soll es noch im April geben. Vor drei Wochen hat Kim, noch überraschender, auch bei US-Präsident Donald Trump um direkte Gespräche gebeten. Trump sagte zu. Dieses Treffen soll offenbar im Mai stattfinden.

Sollte es Kim nun gelungen sein, sich in geheimer Mission mit China zu versöhnen und sollte Peking in Erwägung ziehen, die Sanktionen zu lockern, würde Kim gestärkt in die anvisierten Verhandlungen mit Moon und Trump gehen.

Zwei Monate vor diesem geplanten Treffen scheint Nordkorea auch zu sondieren, wo dieses Treffen stattfinden könnte. Schweden und die Schweiz haben sich angeboten. Doch dass sich Kim auf eine Weltreise einlassen würde, ist eher unwahrscheinlich. Am Dienstagabend meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo erst mal, der "mysteriöse Sonderzug" habe den Pekinger Bahnhof wieder verlassen – gen Nordosten.