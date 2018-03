Carles Puigdemont an der deutschen Grenze festgenommen

Puigdemont in Deutschland festgenommen

So, 25.03.2018, 14.07 Uhr

Der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont ist von deutschen Beamten an der Grenze festgenommen worden. Er kam aus Dänemark.

Berlin/Kopenhagen. Die am Wochenende eingeleitete europaweite Fahndung nach dem flüchtigen katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont hatte schnellen Erfolg: Am Sonntagmittag stoppten deutsche Polizisten den 55-Jährigen kurz nach der Einreise per Pkw aus Dänemark.

Die spanischen Behörden hatten am Freitagabend, als sich Puigdemont in Finnland befand, einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Daraufhin war Puigdemont überstürzt aus Finnland abreist. Dort war er zu Gesprächen im finnischen Parlament und hatte auch eine Rede an der Universität Helsinki gehalten.

Puigdemont wohl auf dem Weg nach Brüssel

Wie Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas bestätigte, war Puigdemonts Fahrzeug am Sonntagmittag von der deutschen Polizei kurz hinter der dänischen Grenze gestoppt worden. Beamte der Landespolizei Schleswig-Holstein hätten Puigdemont um 11.19 Uhr in der Nähe der Bundesautobahn 7 festgenommen, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Puigdemont habe sich auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien befunden, sagte sein Sprecher Joan Maria Pique. Er werde von der Polizei gut behandelt. Federführend für das Verfahren in Deutschland ist nun zunächst die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig.

Nach Angaben des Anwalts, der auch mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE sprach, ist Puigdemont auf Basis des internationalen Haftbefehls von der deutschen Polizei festgenommen worden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst noch nicht bekannt.

Aber es scheint klar, dass die deutschen Behörden nun die Rechtmäßigkeit des spanischen Haftbefehls prüfen und über eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien entscheiden müssen.

Puigdemont drohen bis zu 25 Jahre Haft

Spaniens Oberster Gerichtshof hatte am Freitag Anklage gegen Puigdemont erhoben und angekündigt, ihm wegen Rebellion den Prozess zu machen. Den Anführern einer Rebellion drohen 15 bis 25 Jahre Haft.

Die spanische Justiz wirft dem früheren Ministerpräsidenten Kataloniens vor, mit gesetzeswidrigen Methoden die Abspaltung der Region von Spanien angestrebt und damit gegen die Verfassung verstoßen zu haben; die Verfassung sieht die Unabhängigkeit einer Region nicht vor.

Am Freitagabend hatte der Gerichtshof in Madrid den internationalen Haftbefehl nach Finnland geschickt, wo sich Puigdemont in den letzten Tagen aufhielt. Doch das Haft- und Auslieferungsgesuch kam zu spät: Puigdemont gelang es, kurz zuvor das Land zu verlassen. Puigdemonts finnischer Gastgeber, der Abgeordnete Mikko Kärnä, teilte mit, dass der Gesuchte "auf unbekanntem Wege" abgereist sei.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen"

Einen für Samstagnachmittag gebuchten Flug nutzte Puigdemont nicht. Dort hätte ihn auch die finnische Polizei erwartet, die von Samstag an die Flughäfen überwachte. Es war deswegen vermutet worden, dass sich der Gesuchte mit Fähre und PKW auf die Rückreise gemacht hatte.

Der Separatistenchef hatte sich am Samstag von einem unbekannten Ort per Twitter mit einer Durchhalteparole gemeldet: "Wir werden bis zum Ende kämpfen."

Mit dem internationalen Haftbefehl, mit dem Puigdemont europaweit zur Fahndung ausgeschrieben wurde, hatte Spaniens Gerichtshof einen neuen Anlauf unternommen, um den Separatistenführer festzusetzen.

Weiteres Belastungsmaterial gegen Puigdemont

Bereits nach seiner Flucht aus Spanien im Herbst war ein Auslieferungsgesuch nach Belgien geschickt worden. Damals standen die Ermittlungen am Anfang. Angesichts der Sorge, dass die belgischen Behörden die Überstellung verweigern könnte, wurde das Gesuch später zurückgezogen. Inzwischen sind die Ermittlungen abgeschlossen, und es scheint weiteres Belastungsmaterial gegen Puigdemont vorzuliegen.

Insgesamt stellte der Gerichts am Freitag sechs internationale Haftbefehle aus: Gegen Puigdemont und gegen fünf seiner Mitstreiter, die sich derzeit in Belgien, der Schweiz oder Schottland aufhalten. Zu den Gesuchten gehören vier Minister der im Herbst abgesetzten katalanischen Regierung und zudem die in die Schweiz geflohene Vize-Chefin der Separatistenpartei Esquerra, Marta Rovira. Gegen die ebenfalls in der Schweiz aufgetauchte Separatistin Anna Gabriel wurde derweil kein internationaler Haftbefehl erlassen.

Es drohen Neuwahlen in Spanien

Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof Anklage gegen 25 führende Separatisten erhoben, denen vorgeworfen wird, im Zuge ihrer Unabhängigkeitspolitik Gesetze gebrochen und Gerichtsentscheidungen ignoriert zu haben. Puigdemont und 12 weiteren Politikern, die zu seinem strategischen Planungsstab gehörten, soll wegen Rebellion und Veruntreuung von Steuergeldern der Prozess gemacht werden. Die übrigen Beschuldigten müssen sich wegen vor allem wegen Ungehorsams verantworten. Der Megaprozess soll im Herbst starten.

Zudem hatte der zuständige Untersuchungsrichter Pablo Llarena am Freitagabend fünf angeklagte Separatistenführer, die sich unter Auflagen auf freiem Fuß befanden, in Untersuchungshaft geschickt. Darunter befand sich auch der Puigdemont-Vertraute Jordi Turull, dessen Wahl zum katalanischen Ministerpräsidenten kurz zuvor am Streit des Unabhängigkeitslagers gescheitert war. Die kleine Liste CUP, eine von drei Unabhängigkeitsparteien, hatte Turull die Zustimmung verweigert – deswegen bekam er keine Mehrheit.

Damit geht der politische Stillstand in Katalonien, wo die Separatisten in der Regionalwahl im Dezember eine knappe Mehrheit der Sitze eroberten, weiter. Wenn bis zum 22. Mai keine Regierung zustande kommt, müssen Neuwahlen angesetzt werden.