Ex-SPD-Chef Martin Schulz: Ich hätte früher zurücktreten müssen

Berlin. Der ehemalige SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in einem Buch eine Bilanz der vergangenen Monate gezogen und Fehler eingeräumt. Mit Blick auf die 180-Grad-Wende der SPD infolge der geplatzten Jamaikasondierungen heißt es in dem Buch laut "Spiegel"-Bericht: "Da hätte ich zurücktreten müssen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich gehen müssen."

Martin Schulz gibt in dem Buch "Die Schulz-Story" von "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen auch Einblicke, warum er sich überhaupt zu dieser politischen Wende entschlossen hat: "Ich wollte den Schwenk zunächst nicht", sagt Schulz demnach.

Die SPD hatte nach der Bundestagswahl eine Beteiligung an einer erneuten Großen Koalition ausgeschlossen, war nach dem Aus für Jamaika aber umgeschwenkt. Schulz und die SPD hatten für diese Schritt viel Kritik einstecken müssen. "Wenn der Bundespräsident dich zu sich zitiert, kannst du ja nicht Nein sagen oder zurücktreten", sagt Schulz in dem Buch.

Schulz: "An den Strukturen der Partei zerschellt"

Für sein Scheitern macht Schulz aber nicht nur sich selbst verantwortlich. Zwar gibt er zu, "dumme Fehler gemacht" und sich seinen Gegnern ausgeliefert zu haben. Doch auch die SPD habe einiges falsch gemacht.

Feldenkirchen zitiert Schulz mit den Worten: "Ich glaube, ich bin nicht politisch gescheitert, aber sicher teilweise an den Strukturen der Partei zerschellt." Er sei der "ideale Sündenbock" gewesen.

Schulz äußert sich außerdem zu der Kritik, die ihm entgegenschlug, als bekannt wurde, dass er Minister in einer Regierung Merkel werden will. "Die ganze Empörung über meinen Wunsch, Außenminister zu werden, lag wahrscheinlich daran, dass viele an der Parteibasis in mir einen untypischen Politiker gesehen haben und dann eben schockiert waren, dass ich einen typischen Politikerschritt mache", sagte Schulz laut "Spiegel". "Möglicherweise hätten sie es jedem anderen verziehen. Mir nicht." (kge/sdo)

