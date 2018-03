Cynthia Nixon aus "Sex and the City" will Gouverneurin von New York werden

Cynthia Nixon will Gouverneurin des US-Bundesstaates New York werden.

Cynthia Nixon wurde mit der Serie „Sex and the City“ bekannt und berühmt. Ihre Berühmtheit will sie nun für politische Zwecke nutzen.

Kult-Serie "Sex and the City"-Star will Gouverneurin in New York werden

New York. In "Sex and the City" spielte Cynthia Nixon (51) eine zielstrebige Juristin, jedoch ohne große politische Ambitionen. Im wahren Leben zieht es die Schauspielerin jetzt aber in die Politik. Sie will Gouverneurin des US-Bundestaates New York werden.

"Ich liebe New York und heute kündige ich meine Kandidatur als Gouverneurin an", schrieb Nixon am Montag auf Twitter. "New York ist meine Heimat. Ich habe noch nie woanders gelebt", sagt die Schauspielerin in einem begleitenden kurzen Online-Video. Aber so sehr sie ihre Heimat auch liebe: "Es muss sich etwas verändern."

Cynthia Nixon kandidiert gegen Amtsinhaber Andrew Cuomo

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Nixon gegen den amtierenden Gouverneur Andrew Cuomo antreten wolle. Der Demokrat Cuomo, der als relativ beliebt gilt, ist derzeit in seiner zweiten Amtszeit und will in diesem Jahr für eine dritte antreten.

Nixon, die in der zwischen 1998 und 2004 ausgestrahlten HBO-Serie "Sex and the City" die zynische Anwältin Miranda Hobbes spielte, hat sich in der Vergangenheit schon öfter vor allem zu bildungspolitischen Fragen geäußert. Nixon hat zwei Kinder aus einer früheren Beziehung und ist seit 2012 mit der Aktivistin Christine Marinoni verheiratet, das Paar hat einen Sohn. (dpa)