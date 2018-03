Journalistenmord in Slowakei: Fico bietet Rücktritt an

Bratislava. Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat am Mittwochabend überraschend seinen Rücktritt angeboten. Bedingung dafür sei unter anderem, dass seine sozialdemokratische Partei Smer das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalte, erklärte er nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR.

Die Slowakei stürzte nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten Ende Februar in eine schwere Regierungskrise. Innenminister und Vize-Regierungschef Robert Kalinak war bereits am Montag zurück. Er kam damit einer Forderung des Koalitionspartners von Ministerpräsident Fico nach. Kritiker warfen Kalinak vor, dass er keine unabhängigen Ermittlungen im Fall des ermordeten Journalisten Jan Kuciak garantieren könne.