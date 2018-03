Nervengas-Anschlag – London weist russische Diplomaten aus

London reagiert auf den Nervengift-Angriff auf den russischen Ex-Spion. 23 russische Diplomaten werden ausgewiesen, so Premier May.

Moskau/London. Das Nervengas-Attentat auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in Großbritannien weitet sich zum internationalen Streit aus. Als Reaktion auf den Angriff weist Großbritannien 23 russische Diplomaten aus. Sie hätten eine Woche Zeit, das Land zu verlassen, sagte Premierministerin Theresa May am Mittwoch.

Der 66-jährige Ex-Spion Sergej Skripal und seine 33 Jahre alte Tochter Julia Tochter waren am 4. März vor einem Einkaufszentrum in der südenglischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben.

Theresa May beschuldigt Russland

Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er- und 80er-Jahren entwickelt habe. Die britische Premierministerin Theresa May hatte erklärt, Russland sei "sehr wahrscheinlich" für die Vergiftung verantwortlich.

Russland hatte am Mittwoch ein britische Ultimatum zur Aufklärung des Falls auslaufen lassen – und ging am Mittwoch seinerseits mit Forderungen in die Offensive. Außenminister Sergej Lawrow warf den Briten vor, sie hätten nicht einmal eine Anfrage zum vermutlich aus Sowjet-Zeiten stammenden Nervengift gestellt, mit dem Skripal und dessen Tochter attackiert wurden.

Die Briten beriefen eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats ein. Der EU-Gipfel nächste Woche setzte den Vorfall ebenfalls auf die Tagesordnung. May will noch Mittwoch das weitere Vorgehen erläutern.

Von der Leyen: Stehen an der Seite der Briten

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, er warte jetzt auf britische Vorschläge, wie weiter vorzugehen sei. Man sei bereit, die Attacke zum Thema beim EU-Gipfel der nächsten Woche zu machen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte dem Sender ntv: "Jetzt ist entscheidend, dass wir fest an der Seite der Briten stehen."

Großbritannien hat sich auch beim UN-Menschenrechtsrat in Genf über den Einsatz des Nervengifts beklagt. Der Einsatz sei ein dreister Bruch des Völkerrechts und solle eine Warnung für die Weltgemeinschaft sein. (rtr)