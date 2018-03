Paragraf 219a: Darum geht es im Streit um den Abtreibungsparagraf

Berlin. Die GroKo stand noch gar nicht, da lagen sich Union und SPD bereits in den Haaren. Grund ist das Werbeverbot für Abtreibungen, das in Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs geregelt ist. Hier die wichtigsten Aspekte der Auseinandersetzung.

Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs verbietet das Werben für Schwangerschaftsabbrüche – jedenfalls in bestimmten Konstellationen. Unter Strafe steht Werbung immer dann, wenn jemand öffentlich oder in schriftlicher Form "seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise" Schwangerschaftsabbrüche anbietet.