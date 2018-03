Heiko Maas soll neuer Außenminister werden

Berlin. Der bisherige Justizminister Heiko Maas (SPD) wechselt offenbar das Ministerium: Er soll in der neuen großen Koalition Außenminister werden. Das erfuhr die dpa aus Parteikreisen in Berlin. Zuvor hatten unter anderem Spiegel Online und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet

Sein Name kursierte für diesen Posten schon eine Weile. Offiziell will die SPD die Namen erst am Freitagvormittag bekannt geben. Präsidium und Vorstand sollen am Morgen das Tableau beschließen.