Neues GroKo-Kabinett: Diese Namen sind bereits bekannt

Am Freitag will die SPD ihre Minister offiziell bekanntgeben. Doch schon jetzt wird immer klarer, wie das neue Kabinett aussehen wird.

Berlin. Das neue Kabinett der großen Koalition nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem die Minister der Union bereits feststehen, sickert nach und nach durch, welche Politiker die SPD ins nächste Kabinett unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel schicken wird.

Offiziell will die Partei erst am Freitagvormittag bekanntgeben, wer Minister bzw. Ministerin wird. Wir zeigen jetzt schon, welche Namen im neuen Kabinett vertreten sein werden.

Diese SPD-Politiker werden als Minister gehandelt

• Heiko Maas, Außenministerium

Der bisherige Justizminister Heiko Maas soll auf Sigmar Gabriel folgen, der aus dem Amt des Außenministers ausscheidet . Maas hatte sich zuletzt mit dem umstrittenen Netzwerkdurchsuchungsgesetz nicht gerade beliebt gemacht.

Als Außenminister könnte sich das ändern. Der Posten ist in der Bevölkerung hoch angesehen, wie auch Sigmar Gabriel merkte. Waren seine Zustimmungswerte als Wirtschaftsminister meist im Keller, änderte sich das, als er Anfang 2017 auf Frank-Walter Steinmeier folgte, der das Außenministerium für seinen Posten als Bundespräsident aufgab.

• Katarina Barley, Arbeitsministerium

Nachdem Manuela Schwesig 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wurde, rückte die bisherige Generalsekretärin Katarina Barley auf ihren Posten als Familienministerin nach. Auch dem neuen Kabinett soll sie angehören, dieses Mal voraussichtlich als Arbeitsministerin.

• Olaf Scholz, Finanzministerium

Gesetzt scheint auch zu sein, dass der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz das Finanzministerium übernehmen soll, das die CDU in den Koalitionsverhandlungen an die SPD abgeben musste. Scholz hatte bereits angekündigt, nicht vom Kurs der "Schwarzen Null" seines Vorgängers Wolfgang Schäuble abzuweichen.

• Franziska Giffey, Familienministerium

Die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, soll für die SPD in die Bundesregierung eintreten. Die berichtete unter anderem die "Berliner Morgenpost". Giffey wird vor allem von den ostdeutschen SPD-Landesverbänden unterstützt. Auch hier ist noch nicht klar, welches Amt sie übernimmt. "Bild" berichtet, sie solle das Familienministerium bekommen.

• Svenja Schulze, Umweltministerium

Die derzeitige Generalsekretärin der NRW-SPD, Svenja Schulze, soll ebenfalls einen Posten als Ministerin bekommen . Schulze, früher bereits Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, genieße das volle Vertrauen von SPD-Landeschef Michael Groschek, heißt es in Düsseldorf.

Welches Ministerium sie in Berlin bekleiden soll, steht noch nicht fest. Möglich wäre das Umweltministerium, da Barbara Hendricks aus dem Amt scheidet.

Diese Unions-Minister stehen fest

• Helge Braun, Kanzleramt

Bislang war Helge Braun als Staatsminister im Kanzleramt zuständig für Bund-Länder-Beziehungen. Sein Arbeitsplatz wird sich im neuen Kabinett nicht groß verändern: Er wird neuer Kanzleramtsminister und löst damit Peter Altmaier ab.

• Peter Altmaier, Wirtschaftsministerium

Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier gilt als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel. Er soll neuer Wirtschaftsminister werden. Nach dem schmerzhaften Verlust des Finanzministeriums an die SPD ist das Wirtschaftsministerium für die CDU von besonderer Bedeutung.

• Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerium

Auch wenn Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nicht sonderlich beliebt in der Truppe ist, setzt Merkel auf die siebenfache Mutter, die in der Vergangenheit bereits zahlreiche Ministerien bekleidet hat. Mit von der Leyen würde Merkel zudem Kontinuität in das Ministerium bringen, das zuvor oft als Schleudersitz bezeichnet wurde.

• Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerium

Ein neues Gesicht im neuen Kabinett ist die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner . Sie wird das Landwirtschaftsministerium leiten, das erstmals seit 20 Jahren wieder an die CDU ging. In dem Ressort arbeitete sie schon von 2009 bis 2011 als Parlamentarische Staatssekretärin unter der CSU-Ministerin Ilse Aigner.

• Jens Spahn, Gesundheitsministerium

Mit Spannung war erwartet worden, welche Rolle Jens Spahn als Merkels schärfster Kritiker im neuen Kabinett erhalten würde. Nach sechs Jahren als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und zweieinhalb Jahren als parlamentarischer Finanzstaatssekretär soll er nun Gesundheitsminister werden. Er folgt auf Hermann Gröhe.

• Anja Karliczek, Bildungsministerium

Quasi aus dem Hut gezaubert hat Merkel die neue Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek . Die Hotelmanagerin aus dem nordrhein-westfälischen Ibbenbüren solle sich vor allem um berufliche Bildung kümmern heißt es. Karliczek war bisher eine der fünf Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion.

• Horst Seehofer, Innenministerium

Der scheidende bayerische CSU-Ministerpräsident ist als Bundesinnenminister bereits gesetzt. Er folgt auf Thomas de Maizière. Das Ressort soll zudem um die Bereiche Bauen und Heimat erweitert werden. Das Amt wäre eine Art Krönung für Seehofer, der von 1992 bis 1998 bereits Bundesgesundheits- und von 2005 bis 2008 Bundeslandwirtschaftsminister war.

• Andreas Scheuer, Verkehrsministerium

Andreas Scheuer wird neuer Verkehrsminister. Der Passauer sitzt seit 2002 für die CSU im Bundestag und gilt als einer der wenigen verbliebenen Vertrauten Seehofers. Scheuer kennt das Haus. Er war von 2009 bis 2013 dort Parlamentarischer Staatssekretär.

Dies könnte dem Niederbayern helfen, jetzt die Nachfolge seines Parteifreundes Alexander Dobrindt anzutreten, der inzwischen CSU-Landesgruppenchef ist.

• Gerd Müller, Entwicklungsministerium

Bei der Kabinettsbildung 2013 war die Berufung von Gerd Müller (CSU) zum Entwicklungsminister für viele eine Überraschung. Doch trotz Kritik an seiner oftmals unbeherrschten Art hat sich Müller im Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch außerhalb der CSU und Deutschlands einen Namen gemacht. Er behält den Posten auch im neuen Kabinett. (bekö)