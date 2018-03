CSU: Drei Minister- und ein Staatsministerposten

München. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der "Süddeutschen Zeitung" wechseln CSU-Chef Horst Seehofer und der bisherige CSU-Generalsekretär, Andreas Scheuer, in das vierte Kabinett von Angela Merkel. Während Seehofer wie bereits angedacht das Innenministerium übernehmen wird, soll Scheuer Verkehrsminister werden.

Der amtierende Entwicklungsminister Gerd Müller bleibt im Amt, zudem wird die bisherige Staatssekretärin Dorothee Bär befördert. Sie soll Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt werden. Neuer Generalsekretär der CSU soll Markus Blume werden.

Die SPD-Basis hat der Neuauflage der großen Koalition zugestimmt. Deutschland bekommt mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung. Einige der Minister für das künftige Kabinett sind schon gesetzt. Wie zum Beispiel Helge Braun (CDU). Als Staatsminister im Kanzleramt war der 45-Jährige bislang zuständig für die Bund-Länder-Beziehungen. Nun soll der CDU-Politiker aus Hessen Chef des Kanzleramts werden. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Den Posten des Kanzleramts-Chef hatte bislang der CDU-Mann Peter Altmaier inne. Er soll nun Wirtschaftsminister werden. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die bisherige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll das Ressort auch künftig leiten. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU) ist bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Mit ihm beruft Kanzlerin Angela Merkel einen ihrer schärfsten innerparteilichen Kritiker ins Kabinett. Spahn soll nun Gesundheitsminister werden. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Als Landwirtschaftsministerin will sie nun von Mainz nach Berlin wechseln. Foto: Andreas Arnold / dpa



Anja Karliczek (CDU) ist bislang einfaches Bundestagsmitglied aus NRW. Nun soll sie das Bundesministerium für Bildung und Forschung von Johanna Wanka übernehmen. Foto: Friso Gentsch / dpa

Monika Grütters (CDU) war bislang Kulturstaatsministerin und soll das Amt auch weiterführen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Auch bei der CSU stehen bereits Ministerposten fest: Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will Thomas de Maizère (CDU) ablösen und als Bundesinnenminister in Merkels Kabinett wechseln. Als Innenminister soll er auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig sein. Foto: Sven Hoppe / dpa

Zudem schickt die CSU ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister nach Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gerd Müller (CSU) bleibt Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa



Dorothee Bär (CSU) soll Staatsministerin für Digitales werden. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Noch stehen die Namen der SPD-Kabinettsmitglieder nicht endgültig fest. Die kommissarische SPD-Chefin Andrea Nahles will sich bei der Benennung Zeit lassen. Als sicher gesetzt gilt aber ein Name: Olaf Scholz. Der bisherige Hamburger Bürgermeister soll als Vizekanzler und Finanzminister ins Kabinett eintreten. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Auch der bisherige Justizminister Heiko Maas (SPD) dürfte erneut ins Kabinett einziehen. Es wird darüber spekuliert, ob er Justizminister bleibt oder als Nachfolger von Sigmar Gabriel Außenminister wird. Foto: Michael Kappeler / dpa

Sie bezeichnete sich einst als „Universalwaffe der SPD“ – Ob sie als solche auch ihren Ministerposten behält? Es gilt als wahrscheinlich, dass Katarina Barley Familienministerin bleibt. Allerdings wird sie auch als erste deutsche Außenministerin oder als Justizminsterin gehandelt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Vereidigung von Seehofer am 14. März

Zum 13. März will Seehofer, der derzeit noch Ministerpräsident Bayerns ist, von seinem Amt zurücktreten. Das kündigte der 68-Jährige am Montag nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben bei der Sitzung des CSU-Vorstands in München an. Am darauffolgenden Tag soll Seehofer in Berlin vereidigt werden. Damit räumt Seehofer sein gewähltes Amt kurz vor der Kanzlerinnenwahl und der Ernennung des neuen Bundeskabinetts.

Entwicklungsminister Gerd Müller bleibt im Amt, Dorothee Bär wird nach Berlin wechseln. Neues Amt: Staatsministerin für Digitales.

Foto: Sophia Kembowski / dpa

Die Wahl von Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten soll nach dpa-Informationen erst am 15. oder 16. März im Rahmen einer Sondersitzung des Landtags erfolgen. Die Staatsregierung oder ein Drittel der Abgeordneten können das jederzeit erwirken. (dpa/aba)

