SPD macht Weg für neue große Koalition unter Merkel frei

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will Thomas de Maizère (CDU) ablösen und als Bundesinnenminister in Merkels Kabinett wechseln. Sein Nachfolger in der Münchner Staatskanzlei soll Markus Söder (CSU) werden.

Foto: Sven Hoppe / dpa