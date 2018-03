Die GroKo kommt: Ist das die richtige Entscheidung?

So, 04.03.2018, 10.43 Uhr

Berlin. Die SPD-Mitglieder haben sich mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für den Eintritt ihrer Partei in eine erneute große Koalition ausgesprochen . "Wir haben jetzt Klarheit: Die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten", sagte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz am Sonntag nach Verkündigung des Ergebnisses der Abstimmung unter den SPD-Parteimitgliedern.

Die SPD-Basis stimmte mit einer Mehrheit von 66,02 Prozent für den mit der CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag. Stimmberechtigt waren 463.722 Mitglieder. Insgesamt wurden 378.437 Stimmen abgegeben. Die Beteiligung lag damit bei 78,39 Prozent.

