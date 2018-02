Berlins Gedenkorte müssen erhalten werden

Berlin ist die Stadt, in der sich Deutschlands unselige Geschichte des 20. Jahrhunderts verdichtet. Auf wenigen Quadratkilometern drängen sich hier die Orte, an denen Massenmord und Angriffskrieg der Nationalsozialisten geplant wurden, wo die Opfer zweier Diktaturen festgehalten und gequält wurden und wo der Eiserne Vorhang Europa und die Welt brutal teilte.

Authentische Orte sind für Historiker, Pädagogen und Geschichtsvermittler gleichermaßen ein Schatz. Auch Tourismuswerber wissen, dass die besondere Geschichte viele Besucher nach Berlin zieht. Insofern ist es in jedem Fall richtig, Gebäude zu erhalten, sensibel wieder herzustellen und der Allgemeinheit zu öffnen, wo die Vergangenheit noch original erkennbar geblieben ist.

Das gilt auch für das frühere Volkspolizei-Gefängnis an der Keibelstraße unweit des Alexanderplatzes. Warum über diesen Ort jahrelang gestritten wurde, ehe der Senat jetzt endlich dem Willen des Abgeordnetenhauses folgte und einen öffentlich zugänglichen Gedenkort beschlossen hat, ist kaum nachvollziehbar. Schulklassen muss die Aura des Schreckens ebenso vermittelt werden wie anderen Interessierten aus dem In- und Ausland, auch wenn es schon andere frühere Gefängnisse der DDR-Repressionsorgane in der Stadt gibt. Insofern war dieser Dienstag ein guter Tag für die Erinnerungskultur in der deutschen Hauptstadt.

Es bleibt zu hoffen, dass das Konzept zur Geschichtsvermittlung weniger auf Multimedia-Installationen setzt, wie man sie überall inszenieren kann, sondern auf die Aura des Ortes. Gerade ein Gefängnis bezieht seinen besonderen Eindruck aus der authentischen Atmosphäre der Drangsal, der viele Unschuldige hier ausgesetzt waren. Spätere Generationen werden es uns danken, wenn auch sie dem Druck der Diktatoren nachspüren und froh sein können, dass solche Zeiten überwunden sind.