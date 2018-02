Russland-Affäre: Neuer Vorwurf gegen Trump-Wahlkampfmanager

Washington. Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, soll europäischen Politikern heimlich einen Millionenbetrag gezahlt haben, damit diese Lobbyarbeit für die damals pro-russische ukrainische Regierung machen. Dies geht aus einem weiteren Anklagepunkt von US-Sonderermittler Robert Mueller gegen Manafort in der Russland-Affäre hervor.

Danach soll Manfort in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt zwei Millionen Euro an nicht genannte frühere europäische Politiker überwiesen haben. Manafort soll dazu eine Gruppe mit Namen "Hapsburg" ins Leben gerufen haben, um früheren Spitzenpolitikern eine Legende für eine unabhängige politische Beratung zum Handeln der damaligen ukrainischen Regierung zu verschaffen. Die Gruppe sei von einem früheren europäischen Kanzler in Abstimmung mit Manafort geleitet worden sein.