Journalist Deniz Yücel aus türkischer Haft entlassen

Berlin. Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel wird offenbar aus der Haft entlassen. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf seinen Anwalt Veysel Ok. Zunächst hatte es geheißen, Yücel sei bereits frei.

Der 44-Jährige war am 14. Februar 2017 in Istanbul inhaftiert worden. Die türkische Justiz warf ihm Unterstützung von Terrorgruppen vor, hatte aber nur Untersuchungshaft verhängt und nie Anklage erhoben.

"Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel einen Entlassungsbefehl", twitterte Anwalt Ok. Dem "Welt"-Bericht zufolge habe das Gericht in Istanbul die Freilassung für die weitere Dauer des Verfahrens gegen Yücel verfügt. Eine Ausreisesperre sei nicht verhängt worden.

Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/9wxO65ljG0 — Veysel Ok (@shemmoshemmo) 16. Februar 2018

Bundesregierung bestätigt geplante Freilassung

Die Bundesregierung hat die bevorstehende Freilassung des "Welt"-Korrespondenten bestätigt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag in Berlin: "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert."

Er dankte der türkischen Justiz und sagte, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe sich in den letzten Tagen "intensiv bemüht, zu einer Lösung beizutragen".

Erst am Donnerstag hatte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim Kanzlerin Merkel in Berlin besucht und seine Hoffnung auf einen baldigen Gerichtsprozess im Fall Yücel Ausdruck verliehen. (dpa/moi/les)