Türkische Gemeinde über AfD-Rede: „An Goebbels erinnert“

Berlin. Nach drastischen Äußerungen des AfD-Politikers André Poggenburg am Aschermittwoch will die Türkische Gemeinde Deutschland rechtliche Schritte prüfen. "Wir erwägen Klagen wegen Verleumdung, Diskriminierung und übler Nachrede in den nächsten Tagen. Unsere Juristen prüfen gerade, was möglich ist", sagte Gökay Sofuoglu unserer Redaktion. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" über das Vorhaben berichtet.

Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte Sofuoglu, dass ein entschiedenes Vorgehen bei solchen Äußerungen wichtig sei. "Durch Ignoranz schafft man auch Mitläufer. Bei der Rede von Herrn Poggenburg johlten viele Anhänger im Saal – mich hat die Szene schon an Reden von Joseph Goebbels erinnert. Und solche Tendenzen dürfen wir nicht zulassen."

"Kümmelhändler" und "Kamelträger"

In seiner Rede im sächsischen Nentmannsdorf hatte Poggenburg, AfD-Landeschef in Sachsen-Anhalt, die Türkische Gemeinde unter anderem "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" genannt: "Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch... und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen? Die spinnen wohl! Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören."

Der Chef der Türkischen Gemeinde warnte zudem vor zunehmenden rechtspopulistischen Kräften in Deutschland. "Es ist an der Zeit, vehement gegen solche Äußerungen vorzugehen, weil der Rechtspopulismus in Deutschland immer mehr Raum einnimmt. Wir müssen die kritische Auseinandersetzung mit der Gesinnung der AfD führen."

Aussagen wie von Poggenburg seien kein Einzelfall mehr, sondern würden salonfähig. "Mitglieder einer Partei, deren Abgeordnete in großer Zahl in vielen Parlamenten sitzen, sollten keine Aussagen machen, die dem Grundgesetz widersprechen", so Sofuoglu.