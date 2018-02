Die Berlinerin Eva Högl soll ins Bundeskabinett

Mit Eva Högl könnte wieder eine Sozialdemokratin aus Berlin Ministerin werden. In der SPD gibt es aber Kritik am Koalitionsvertrag.

Berlin. Mit Eva Högl könnte nach vielen Jahren wieder eine Berliner Sozialdemokratin im Bundeskabinett vertreten sein. Die 49-Jährige wird voraussichtlich Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Die promovierte Juristin, die bei der Bundestagswahl im September 2017 ihren Wahlkreis in Mitte direkt gewonnen hat, sitzt seit 2009 im Bundestag. Zuletzt war die ehemalige Berliner Senatorin Christine Bergmann (SPD) Mitglied im Bundeskabinett, von 1998 bis 2002 als Familienministerin.

Eva Högl hat den am Mittwoch fertiggestellten Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD in der Arbeitsgruppe "Migration und Integration" mit ausgehandelt. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verhandelte an dieser Stelle mit – im Bereich Mieten und Wohnen. Klar ist aber schon jetzt: Der SPD-Landeschef wird in den nächsten Wochen Mühe haben, die Berliner Parteibasis von der erneuten großen Koalition zu überzeugen. Selbst im eigenen Landesvorstand hatten 21 Mitglieder gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt, neben Müller waren nur sieben dafür.

Das letzte Wort hat nun die Parteibasis. Mehr als 21.500 SPD-Mitglieder aus der Hauptstadt dürfen beim geplanten Mitgliederentscheid mit entscheiden, ob es eine Neuauflage der großen Koalition geben wird. Der eher linke Berliner Landesverband gilt als besonders GroKo-kritisch. Die Zahl der Gegner des Regierungsbündnisses mit der Union könnte noch zugenommen haben. Seit Anfang des Jahres sind laut Landesgeschäftsstelle 2290 Mitglieder neu eingetreten, viele aufgrund der "#NoGroKo"-Kampagne der Jusos. Am Mittwoch wurden erwartungsgemäß kritische Stimmen aus der Berliner SPD laut – auch gegen die Entscheidung von Martin Schulz, den Parteivorsitz mit einem Ministeramt zu tauschen.

Saleh: Sozialdemokratische Versprechen nicht eingehalten

Eva Högl zeigte sich am Mittwoch nicht unzufrieden mit den Ergebnissen. "Bei Kernthemen der sozialen Gerechtigkeit – Bildung, Wohnen, Arbeit, Rente, Familie, Europa – ist es gelungen, ein Maximum an SPD-Inhalten durchzusetzen", sagte Högl auf Anfrage. Ihr Berliner Bundestagskollege Swen Schulz hingegen bekräftigte: "Der ausgehandelte Vertrag kann an meiner grundsätzlichen Ablehnung einer großen Koalition nichts ändern, auch wenn die SPD herausgeholt hat, was ging." Es sei extrem schwer, mit der CDU/CSU sozialdemokratische Politik durchzusetzen.

Dass Martin Schulz den Parteivorsitz aufgibt, wenn er Außenminister wird, hält er für richtig. "Parteivorsitzende sollten nicht gleichzeitig am Kabinettstisch sitzen", so Swen Schulz. SPD-Fraktionschef Raed Saleh kritisierte den Kompromiss zwischen SPD und Union deutlich. "Das sozialdemokratische Versprechen wird mit diesem Vertrag nicht eingelöst", sagte Saleh der Berliner Morgenpost. "Ich bleibe bei meiner kritischen Haltung zum Gang meiner Partei in die große Koalition. Gerade die deutsche Sozialdemokratie trägt eine große Verantwortung für die Stabilität der Demokratie in unserem Land. Wir dürfen den Rechtspopulisten nicht die Oppositionsführerschaft im Deutschen Bundestag überlassen."

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen hat den Vertrag seit Mittwoch auf dem Tisch liegen und will ihn erst einmal genau lesen. Für Berlin und andere große Städte bringe das Verhandlungsergebnis vor allem nötige Verbesserungen im Wohnen- und Mietenbereich, so der Sozialdemokrat. "Ich gehöre nach wie vor zu denen, die der GroKo gegenüber skeptisch sind", sagte er. Das Ergebnis der Bundestagswahl sei klar: "Die SPD hat den Auftrag für die Opposition erhalten und nicht für die Regierung." Über den ausgehandelten Koalitionsvertrag müssten nun die SPD-Mitglieder entscheiden. "Wir Berliner hatten uns ja sogar zwei Mitgliederentscheide gewünscht – den ersten schon nach den Sondierungsgesprächen", erinnerte Kollatz-Ahnen. Er finde es aber richtig, dass die SPD das Finanzressort bekomme, sollte sie erneut in eine große Koalition gehen. "Es war ein Fehler, dass die SPD es in der vergangenen Regierungsperiode an die Union abgetreten hatte", so der Finanzsenator.

Kevin Hönicke, Berliner SPD-Landesvorstandsmitglied und Vorsitzender der SPD Friedrichsfelde, befürchtet, dass die "SPD bei der Ressortverteilung so gut bedacht wurde", weil sie inhaltlich viele Abstriche habe machen müssen. Es sei zu erwarten, dass die Union im Koalitionsvertrag viele CDU-Forderungen durchgesetzt habe. "Ich bin immer noch skeptisch, was die Neuauflage der großen Koalition betrifft", sagte Hönicke. Dass Schulz Minister werden soll, kritisiert er scharf. "Das widerspricht dem, was er gesagt hatte, und hat mit Glaubwürdigkeit nichts zu tun."

Juso-Chefin gegen Nahles als Parteivorsitzende

Auch die Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose hätte es besser gefunden, wenn Schulz zu seinem Wort gestanden hätte, nicht in ein Kabinett Merkel einzutreten. "Die SPD täte gut darin, sich einen unabhängigen Parteivorsitzenden zu beschaffen, der seine Energie auf die Erneuerung fokussiert", so Klose. Sie kritisierte auch, dass Schulz den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles übergeben will. "Über den Parteivorsitz entscheidet immer noch der Parteitag", sagte Klose.

Die SPD-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus Ülker Radziwill äußerte ebenfalls massiven Unmut: "Es muss Schluss damit sein, dass der Parteivorsitz im Hinterzimmer ausgekungelt wird", forderte Radziwill. "Das ärgert viele an der Basis." Die GroKo-Gegnerin ist der Meinung, dass Schulz den Vorsitz nicht abgeben sollte. "Nach seiner Wahl mit 100 Prozent zum Vorsitzenden und dem erneuten Vertrauensbeweis nach den Bundestagswahlen hätte er Parteivorsitzender bleiben sollen, statt sein Versprechen zu brechen und in den Regierung zu gehen", sagte sie. Ihre große Sorge sei: Gehe die SPD erneut in eine große Koalition, so bedeute dies einen weiteren Schritt der einst so stolzen Arbeiterpartei SPD in die Bedeutungslosigkeit.

SPD-Landeschef Michael Müller könnte schon deshalb Probleme haben, die Berliner Basis von der großen Koalition zu überzeugen, weil die Diskussionen in den Berliner SPD-Ortsverbänden und Kreisverbänden über die GroKo ausgerechnet zu einem Zeitpunkt geführt werden, in dem interne Vorstandswahlen stattfinden. Die GroKo-Befürworter wagen sich daher kaum aus der Deckung. Sie fürchten, bei den Wahlen dafür abgestraft zu werden. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey äußerte sich allerdings: "Wenn man regieren kann, sollte man aus meiner Sicht regieren und unser Land gestalten. Schade finde ich, dass das wichtige Bildungsressort nicht in SPD-Hände kommt. Und als Außenminister wäre mir Sigmar Gabriel lieber", sagte sie der Berliner Morgenpost. Michael Müller selbst sitzt zwischen den Stühlen, er steckt fest in einem Loyalitätskonflikt zwischen der Führung der Bundespartei und der Berliner SPD.

