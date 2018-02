Bund der Kriminalbeamten will das Kiffen legalisieren

Berlin. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hat ein Ende des Cannabis-Verbots gefordert, um Haschisch-Konsumenten zu "entkriminalisieren". BDK-Chef André Schulz sagte der "Bild"-Zeitung (Bezahlinhalt): "Die Prohibition von Cannabis ist historisch betrachtet willkürlich erfolgt und bis heute weder intelligent noch zielführend."

Cannabis werde in Deutschland "nicht mehr allzu lange verboten sein", so Schulz: "Es gab in der Menschheitsgeschichte noch nie eine Gesellschaft ohne Drogenkonsum, das muss man schlicht akzeptieren." Der BDK setze sich für eine "komplette Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten" ein.