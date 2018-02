Fidel Castros ältester Sohn begeht in Kuba Selbstmord

Castro wuchs auf Kuba auf und absolvierte ein Jura-Studium. Als Anwalt war er in seiner eigenen Kanzlei jedoch nicht lange tätig. Während des Studiums war Castro bereits politisch aktiv. So trat er in die Orthodoxe Partei ein, die sich gegen die Korruption auf Kuba einsetzte. An der Universität gründete er einen Studentenausschuss gegen Rassendiskriminierung.

Foto: imago stock&people / imago/United Archives International